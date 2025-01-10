Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ve Ortadoğu gündemini değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Fidan, İstanbul'da medya temsilcileriyle buluştu, Suriye'deki gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 13:10
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ve Ortadoğu gündemini değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Medya Temsilcileriyle Buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantıda, Suriye'nin terörden arındırılmasının 2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin temel önceliklerinden biri olacağını vurguladı. Fidan, "Bugün geldiğimiz noktada bölücü örgüt ve Suriye'deki uzantıları için artık yolun sonu görünmekte. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Eski düzen devam etmeyecek." ifadelerini kullandı.

Bölge İçin Barış ve İşbirliği Vurgusu

Bakan Fidan, Suriye'de yaşanan savaş ve çatışmaların sona ermesinin önemine dikkat çekerek, "Kalıcı barış, dayanışma ve işbirliğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" dedi. Ayrıca, Türkiye'nin bölge ülkeleri ile güçlü ortaklıklar kurduğunu belirterek, "Bu nedenle güçlü dış politika araçlarımızla desteklenen dış politikamızı uzak görüşlü ve ön alıcı bir diplomasi aklıyla yürütmeye devam ediyoruz." diye ekledi.

Suriye Politikası ve Gelecek Vizyonu

Fidan, sözlerini sürdürerek, "Son 13 yıldır Suriye konusunda yoğun mesai harcayan biri olarak bu sonucu görmek tabii ki hepimizi memnun etmiştir. Suriye halkı, ülkenin yeniden imarı başta olmak üzere çeşitli büyük sınamalarla karşı karşıya." şeklinde konuştu. Türkiye’nin, Suriye politikasının ana ekseninin barış, işbirliği ve dayanışma olduğunu vurguladı.

Terörle Mücadele ve Uluslararası İlişkiler

Fidan, terörle mücadelede Türkiye'nin kararlılığına dikkat çekerek, "Bugün geldiğimiz noktada içindeki pek çok terör örgütünün hedefi Türkiye olmaktadır. Türkiye, bekasına yönelik tüm tehditleri kaynağında yok etme kararlılığına sahiptir" dedi. Ayrıca, Yunanistan ile ilişkilerin güçlendirilmesi ve Gazze konusundaki yardım çalışmalarına da değindi.

Gazze ve Filistin'e Desteğin Önemi

Bakan Fidan, "Türkiye, savaşın başından itibaren Gazze'ye en fazla yardım gönderen ülke olmuştur. Bugüne kadar 88 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini Gazze'ye gönderdik" diyerek, Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Tahıl Anlaşması

Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında, Türkiye'nin aracılığıyla yapılan Tahıl Anlaşması sayesinde 33 milyon ton tahılın dünya piyasalarına girdiğini belirterek, "Önümüzdeki dönemde barışa yönelik her türlü çabayı desteklemeye devam edeceğiz" dedi. Ayrıca, Afrika ülkeleriyle işbirliğine de vurgu yaptı.

Toplantıda konuşan Hakan Fidan, Türkiye'nin dış politikada ve uluslararası ilişkilerdeki konumunu güçlendirmeye yönelik adımları sürdürmeye kararlı olduğunu ifade etti.

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