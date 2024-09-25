Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TDT Toplantısına Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurul toplantısı için bulunduğu New York'ta, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katılım sağladı.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Fidan'ın, yürütmekte olduğu diplomatik temaslar dahilinde TDT toplantısına katıldığı belirtildi. Bu önemli buluşma, bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi ve uluslararası meselelerde ortak duruş sergilenmesi adına kritik bir adım olarak değerlendirilmektedir.