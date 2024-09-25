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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na Katıldı

Hakan Fidan, New York'ta Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında yer aldı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 16:53
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TDT Toplantısına Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurul toplantısı için bulunduğu New York'ta, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katılım sağladı.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Fidan'ın, yürütmekte olduğu diplomatik temaslar dahilinde TDT toplantısına katıldığı belirtildi. Bu önemli buluşma, bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi ve uluslararası meselelerde ortak duruş sergilenmesi adına kritik bir adım olarak değerlendirilmektedir.

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