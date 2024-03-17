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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Türkiye, terörle mücadelede eşi benzeri görülmemiş başarılara imza attı"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bursa'ya gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 17.03.2024 20:32
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 20:32
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Türkiye, terörle mücadelede eşi benzeri görülmemiş başarılara imza attı"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bursa'ya yaptığı ziyaretler sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, ilk olarak Bal-Göç'ü ziyaret ettikten sonra Mudanya'da sahil boyunca vatandaşlarla sohbet etti. Ardından Cumhur İttifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer'in proje tanıtım toplantısına katılan Fidan, terörle mücadele ve milli güvenlik konularına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan, yaptığı konuşmada, "Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanımız ve MİT Başkanımızla Bağdat’taydık. Hem kendi sınırlarımız içinde hem de sınırlarımız dışında terörist unsurları temizleme irademizi Iraklı mevkidaşlarımızla paylaştık. Onlardan da bu konuda bizimle birlikte ortak hareket edeceklerine dair söz aldık." ifadelerini kullandı.

Mudanya'nın milli tarih ve şuur açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Fidan, "11 Ekim 1922’de Anadolu'yu boyundurluk altına alma oyunlarını bozduğumuzu ilk defa yazılı olarak Mudanya'da kayda geçirdik. Milletimiz o vesileyle kahramanları ve vatanseverliği sayesinde tarihin akışının değiştirilebileceğini dünyaya göstermiş oldu." şeklinde konuştu.

Bakan Fidan, Türkiye'nin son 21 yılda terörle mücadele ve milli güvenlik alanında önemli başarılar elde ettiğini vurgulayarak, "Türkiye her alanda sözcüğün tam anlamıyla çağ atladı. Savunma sanayiinde yüzde 20 olan yerlilik ve millilik oranını yüzde 80’lere taşıdık." ifadelerini kullandı.

Fidan, Türkiye'nin uluslararası alanda da önemli bir aktör haline geldiğini belirterek, "Türkiye artık oyun kuran değil, gerektiğinde oyun değiştiren bir ülke. Bu doğrultuda, terörle mücadele stratejisinde de önemli adımlar attık." dedi.

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