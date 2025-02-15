Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün ve Kosova Yetkilileriyle Görüştü

Bakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı ve Kosova Başbakanı ile Münih Güvenlik Konferansı kapsamında önemli görüşmeler yaptı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 14:57
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün ve Kosova Yetkilileriyle Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmeler, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında gerçekleştirildi.

Bakan Fidan, Safedi ile yaptığı görüşmede, Filistin'deki durumu ve Gazze'nin yeniden inşasıyla ilgili hazırlıkları ele aldı. Bu kritik konu, bölgedeki barış ve istikrar açısından büyük önem taşıyor.

Kosova Başbakanı Kurti ile yapılan görüşmede ise, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve Balkanlar'daki son gelişmeler değerlendirildi. Fidan'ın bu önemli temasları, bölgesel iş birliğinin artırılmasına yönelik atılan adımlar arasında yer alıyor.

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