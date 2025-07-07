Dışişleri Bakanlığı 180 Aday Meslek Memuru Alacak

Türkiye'de kamu memuru olma hayaliyle yanıp tutuşan milyonlarca genç, yeni memur alım ilanlarını dikkatle takip ediyor. Dışişleri Bakanlığı, bünyesine katacağı 180 Aday Meslek Memuru ile diplomatik kadrosunu güçlendireceğini açıkladı. Bu alım, özellikle 35 yaş altındaki gençleri ilgilendiriyor.

Başvurular ve Gerekli Şartlar

Alım süreci yabancı dil bilgisi ve belirli lisans programlarından mezuniyet şartlarını içeriyor. Adayların 35 yaş altı kriterini de karşılaması bekleniyor. Başvuruların Temmuz 2025'te başlamasıyla birlikte, başarılı olan adaylar, Türkiye'nin dış politikasını şekillendiren seçkin bir ekibin parçası olma fırsatına sahip olacak.

Başvuru Tarihleri

Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu için başvurular, 7 Temmuz 2025 Pazartesi sabahı saat 09:00'da başlayacak ve 31 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 14:00'te sona erecek. Başvurular yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden "Dışişleri Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla veya doğrudan Kariyer Kapısı internet sitesi üzerinden yapılabilecektir. Posta veya diğer yöntemlerle yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek.

Sınav Süreci

Alım süreci, 3 aşamalı sınav ile gerçekleştirilecek:

Yazılı Sınav: Eleme sürecinin ilk ve en önemli adımı olan yazılı sınav, 17 Ağustos 2025 tarihinde Ankara'da yapılacak.

Eleme sürecinin ilk ve en önemli adımı olan yazılı sınav, tarihinde Ankara'da yapılacak. Yetenek ve Sözlü Mülakat: Yazılı sınavı geçen adaylar, yetenek testine ve ardından sözlü mülakata tabi tutulacak. Detaylar, Bakanlığın kariyer sayfası üzerinden açıklanacaktır.

Başvuru Koşulları

Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve 1 Ocak 2025 itibarıyla 35 yaşından küçük olmaları gerekmektedir. Ayrıca, YÖK tarafından onaylı bir üniversiteden lisans diplomasına sahip olmak ve belirli bir seviyede yabancı dil yeterliliğini YDS/e-YDS ya da kabul edilen uluslararası bir sınav sonucu ile belgelendirmek zorundalar.

Bu fırsat, diplomasi kariyerine adım atmak isteyen gençler için kaçırılmayacak bir imkan sunuyor.