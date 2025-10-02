Dışişleri Bakanlığı: İsrail saldırısında teknelerdeki vatandaşlarımızın durumu yakından takip ediliyor

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin saldırısında teknelerde bulunan vatandaşlarımızın durumunun yakından takip edildiğini ve büyükelçiliğin gerekli girişimlerde bulunduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 11:27
Bakanlık açıklaması ve büyükelçilik girişimleri

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerince yapılan saldırıda teknelerde bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmektedir.

Büyükelçiliğimiz tarafından ise olayla ilgili gerekli girişimlerde bulunulduğu ve vatandaşlarımızın durumuna ilişkin gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

Kamuoyuna yapılan bu bilgilendirme, yetkili kurumların olayla ilgili koordineli çalışmalar yürüttüğünü göstermektedir. Bakanlık ve büyükelçilikten yapılacak yeni açıklamalar takip edilecektir.

