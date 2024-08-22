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Dışişleri Bakanlığı'ndan AB Fonları Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, AB fonlarının Türkiye'de belli derneklere tahsis edildiği iddialarını yalanladı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 15:09
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB Fonları Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, bazı medya kuruluşlarında yayımlanan Avrupa Birliği (AB) fonlarının Türkiye Ulusal Ajansı tarafından seçili vakıf ve derneklere tahsis edildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Türkiye Ulusal Ajansı'nın Rolü

Bakanlık, söz konusu iddialara yazılı bir açıklama ile cevap vererek, Türkiye Ulusal Ajansı'nın 2004 yılından bu yana Türk vatandaşlarına yurt dışında eğitim, staj ve gönüllülük gibi fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Proje Destekleri ve Başarılar

Açıklamada, ajans üzerinden kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının yurtdışındaki ortaklarıyla işbirliği içinde projelere hibe desteği sağlandığı belirtilerek, 2004 yılından itibaren 39 binden fazla projeye hibe tahsis edildiği ve 630 binden fazla vatandaşa yurtdışında bireysel ve mesleki gelişim imkanı sunulduğu kaydedildi.

Fon Dağılımı

Ayrıca, Erasmus+ Programı kapsamında tahsis edilen fonların dağılımı hakkında bilgi verildi. Fonların yaklaşık %46’sının üniversitelere, %23’ünün meslek liselerine, %15’inin okullara, %11’inin gençlik kuruluşlarına ve %5’inin yetişkin eğitimiyle ilgili kuruluşlara tahsis edildiği belirtildi.

Bağımsız Değerlendirme Süreci

Tüm başvuruların, bağımsız uzmanlar tarafından değerlendirildiği ve hibe almaya hak kazanan projelerin seçildiği ifade edilirken, desteklenen tüm projelerin Avrupa Komisyonu'nun kurallarına uyularak ve denetiminde gerçekleştirildiği belirtildi. Bakanlık, kamuoyunu yanıltma amacıyla kasıtlı şekilde yayılan haberlere itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

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