Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi İşbirliğine Tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında savunma alanında işbirliğini geliştirmeye yönelik bir yol haritasının imzalanmasını sert bir dille kınadı.

İşbirliği Anlaşmasına Tepki

Bakanlık, bu işbirliğini, bölgedeki barış ve istikrar için olumsuz bir gelişme olarak değerlendirdi.

Açıklamanın Detayları: Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin bu adımının Kıbrıs sorununun çözüm sürecine zarar verdiğini ifade ederek, uluslararası hukuk çerçevesinde karşıt görüşlerini dile getirdi.

Sonuç Olarak

Bakanlık, bölgedeki tüm taraflarla diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, tarafların uzlaşı içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti.