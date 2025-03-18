Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Sert Tepki: Saldırgan Tutum Tehdit Ediyor

Dışişleri Bakanlığı, son günlerde İsrail hükümeti tarafından sergilenen saldırgan tutumu sert bir dille eleştirdi. Bakanlık, bu tutumun bölgenin ortak geleceğini tehdit ettiğini belirtti.

Yapılan açıklamada, İsrail’in yeni bir şiddet sarmalına neden olmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı. Bu tavrın, bölgedeki barış çabalarına zarar verdiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumu bu duruma karşı duyarlı olmaya çağırarak, barış ve istikrarın sağlanması için birlikte hareket etme gerekliliğinin altını çizdi.