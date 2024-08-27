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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Sinagog İddiasına Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya sinagog inşa etme çağrısını kınadı ve uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 21:23
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 21:23
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Sinagog İddiasına Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Çarpıcı Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme çağrısını sert bir şekilde kınadı. Açıklamada, bu durumun "İsrail'in Kudüs'teki kutsal mekanların ve Kudüs’ün statüsünü değiştirme çabalarının son derece tehlikeli bir örneği" olduğu ifade edildi.

Açıklamanın Detayları

Bakanlık, Ben-Gvir'in sözlerinin İslam dünyasında büyük bir infial yarattığını ve bu durumun sağduyulu bireyler arasında endişe yarattığını belirtti. Mescid-i Aksa'nın yalnızca Müslümanlara ait bir mekan olduğunu vurgulayan Bakanlık, bu tür provokasyonların tüm dünyada Müslümanların hislerini rencide ettiğini ve gerginliklere yol açtığını ifade etti.

Uluslararası Toplumun Rolü

Açıklamada, İsrail hükümetinin Filistin halkına yönelik devam eden saldırılarının bölgesel ve küresel istikrarı tehdit ettiğine dikkat çekildi. Bakanlık, "İsrail saldırganlığının durdurulması ve Filistin halkına koruma sağlanması için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verdi.

Ben-Gvir'in Tehditkar Sözleri

İsrail Ordu Radyosu'na verdiği bir röportajda Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme arzusunu açıkça ifade etti. "Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" sorusuna, "Evet," şeklinde yanıt verdi.

Bu açıklamalar, uluslararası alanda birçok ülke liderinden ve kuruluştan sert tepkiler alırken, İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Ben-Gvir'in sözlerinin ardından Mescid-i Aksa'daki statükonun değişmediğini savundu.

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