Dışişleri Bakanlığı'ndan Joseph Avn'a Tebrik

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan Cumhurbaşkanı olarak seçilen Joseph Avn'ı tebrik etti. Bakanlık, yaptığı yazılı açıklamada, Avn'ın Lübnan Cumhurbaşkanı olarak göreve gelmesi dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Açıklamada, Avn'a yönelik tebrik mesajının yanı sıra, ilerleyen süreçte kurulacak yeni hükümetin Lübnan'ın istikrarı ve bölgenin barış ile refahına katkı sağlaması temennisinde bulunuldu.

Joseph Avn, Lübnan'da iki yılı aşan bir cumhurbaşkanlığı boşluğunun ve derin siyasi krizlerin ardından, Meclis'te gerçekleşen oturumun ikinci turunda Lübnan'ın 14. Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir.