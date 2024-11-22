Dışişleri Bakanlığı'ndan Kerkük Nüfus Hareketliliği Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kerkük Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak'taki nüfus sayımı bağlamında Kerkük'teki nüfus hareketliliğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Keçeli, "Söz konusu nüfus sayımında etnik kökene dair veri toplanmamış olsa da, yoğun nüfus hareketliliği Iraklı Türkmen ve Arap kesimleri haklı olarak endişeye sevk etmiştir." ifadelerini kullandı.

Türkmenlerin Hakları Öncülük Taşıyor

Keçeli, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tüm kurumlarıyla birlikte Irak Türkmenlerinin yanında durduğunu ve onların hak ile menfaatlerini gözettiğini vurguladı. Bu kapsamda, Kerkük'te yaşayan Türkmen soydaşların huzuru ve güvenliğinin, Türkiye-Irak ilişkilerindeki temel önceliklerden biri olduğunu kaydetti.

IKBY'deki Gelişmelere Dikkat

Irak'ta uzun yıllar aradan sonra gerçekleştirilen nüfus sayımı için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)’ndeki Kürtlerin Kerkük'e aşırı intikalleriyle ilgili gelişmelerin yakından takip edildiğini belirten Keçeli, bu nüfus sayımının usulsüzlükleri ile ilgili olarak endişelerini dile getirdi.

Kerküklü Olmayanların Nüfusa Dahil Edilmesi Sorunu

"Söz konusu nüfus sayımında etnik kökene dair veri toplanmamış olsa da, bu usulsüzlük, Kerküklü olmayan kitlelerin oldubittiye getirerek Kerkük nüfusuna dahil edilmesine sebep olacaktır" diyen Keçeli, bunun ileride yapılacak seçimlere de etki edeceğine dikkat çekti.

Türkmenlerin Mağdur Olmaması İçin Çağrı

Keçeli, Irak yetkili makamlarından, son yüzyıldır katliam ve zulme maruz kalmış Türkmenlerin bu süreçte bir kez daha mağdur edilmemesi gerektiğini beklediklerini ifade etti. Kerkük'teki temel beklentimizin, tarih boyunca oluşan demografik yapının bozulmaması ve vilayetin asli bileşenlerinin üzerinde mutabık kaldığı biçimde yaşamaya devam etmesidir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.