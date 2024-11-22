DOLAR
34,54 0,02%
EURO
36 0,05%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.429.903,94 -0,17%

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kerkük Nüfus Hareketliliği Açıklaması

Dışişleri Sözcüsü Keçeli, Kerkük'teki nüfus hareketliliğinin Iraklı Türkmen ve Arap kesimlerini endişelendirdiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 22:57
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 22:57
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kerkük Nüfus Hareketliliği Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kerkük Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak'taki nüfus sayımı bağlamında Kerkük'teki nüfus hareketliliğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Keçeli, "Söz konusu nüfus sayımında etnik kökene dair veri toplanmamış olsa da, yoğun nüfus hareketliliği Iraklı Türkmen ve Arap kesimleri haklı olarak endişeye sevk etmiştir." ifadelerini kullandı.

Türkmenlerin Hakları Öncülük Taşıyor

Keçeli, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tüm kurumlarıyla birlikte Irak Türkmenlerinin yanında durduğunu ve onların hak ile menfaatlerini gözettiğini vurguladı. Bu kapsamda, Kerkük'te yaşayan Türkmen soydaşların huzuru ve güvenliğinin, Türkiye-Irak ilişkilerindeki temel önceliklerden biri olduğunu kaydetti.

IKBY'deki Gelişmelere Dikkat

Irak'ta uzun yıllar aradan sonra gerçekleştirilen nüfus sayımı için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)’ndeki Kürtlerin Kerkük'e aşırı intikalleriyle ilgili gelişmelerin yakından takip edildiğini belirten Keçeli, bu nüfus sayımının usulsüzlükleri ile ilgili olarak endişelerini dile getirdi.

Kerküklü Olmayanların Nüfusa Dahil Edilmesi Sorunu

"Söz konusu nüfus sayımında etnik kökene dair veri toplanmamış olsa da, bu usulsüzlük, Kerküklü olmayan kitlelerin oldubittiye getirerek Kerkük nüfusuna dahil edilmesine sebep olacaktır" diyen Keçeli, bunun ileride yapılacak seçimlere de etki edeceğine dikkat çekti.

Türkmenlerin Mağdur Olmaması İçin Çağrı

Keçeli, Irak yetkili makamlarından, son yüzyıldır katliam ve zulme maruz kalmış Türkmenlerin bu süreçte bir kez daha mağdur edilmemesi gerektiğini beklediklerini ifade etti. Kerkük'teki temel beklentimizin, tarih boyunca oluşan demografik yapının bozulmaması ve vilayetin asli bileşenlerinin üzerinde mutabık kaldığı biçimde yaşamaya devam etmesidir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Yenidoğan Çetesini Çökerttik, Kötüleri Ayıklıyoruz
2
Samsun'da Hayvana Cinsel Saldırı İddiasıyla Tutuklama
3
PKK/KCK'nın Fransa Yapılanmasında Görev Alan Şüpheli Tutuklandı
4
Erzurum'da Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
5
23 Kasım 2024: TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Çok Sayıda Etkinlik
6
İsrail Ordusu Lübnan'ın Hıyem Beldesinde Şiddetli Patlamalar Gerçekleştirdi
7
ICESCO'dan Lübnan Mirası İçin Koruma Çağrısı

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak