Dışişleri Bakanlığı'ndan Lizbon füniküler kazası için taziye

Dışişleri Bakanlığı, Lizbon'da dün meydana gelen füniküler kazada hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti; 15 ölü, 18 yaralı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 14:07
Bakanlıktan yazılı açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Portekiz'in başkenti Lizbon'da dün meydana gelen füniküler kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Açıklamada, kazada yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Portekiz halkına başsağlığı dileklerinin iletildiği belirtildi.

Lizbon'da dün meydana gelen kazada 15 kişi hayatını kaybetmiş, 5'i ağır olmak üzere 18 kişi yaralanmıştır.

Kaza sonrasında Portekiz hükümeti 1 günlük ulusal yas, Lizbon Belediyesi ise 3 günlük yas ilan etti.

Bakanlığın yazılı taziye mesajı, Türkiye tarafından olaya ilişkin üzüntünün ve başsağlığı dileklerinin resmi ifadesi olarak değerlendirildi.

