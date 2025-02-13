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Dışişleri Bakanlığı'ndan Münih Saldırısına Üzüntü

Dışişleri Bakanlığı, Münih'teki saldırıda yaralananlara acil şifa dileyerek derin üzüntü bildirdi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 20:08
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 20:08
Dışişleri Bakanlığı'ndan Münih Saldırısına Üzüntü

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'daki saldırıya ilişkin açıklama yaptı

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Münih kentinde yaşanan saldırıdan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirtti. Bakanlık, yaralılara acil şifa diledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Almanya'nın Münih kentinde bugün yaşanan ve kasıtlı bir saldırı olduğu tahmin edilen hadiseden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, saldırının nedeninin bir an önce ortaya çıkarılması ve muhtemel sorumluların adalet önünde hesap vermesi temenni edildi.

Münih'teki Saldırının Detayları

Münih'te bugün bir aracın işçi sendikası Verdi'nin gösterisi esnasında kalabalığın arasına dalması sebebiyle 28 kişi yaralandı. Olayın ardından aracı kullanan 24 yaşındaki Afgan sığınmacı gözaltına alındı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, olayı "korkunç bir saldırı" olarak nitelendirerek, "Burada bir Afganistanlı fail insanları ağır şekilde yaraladı. Bu, müsamaha gösteremeyeceğimiz ve kabul edemeyeceğimiz bir şeydir." şeklinde konuştu.

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, gözaltına alınan sürücünün daha önce uyuşturucu ve hırsızlık gibi suçlardan sabıkasının olduğunu kaydetti.

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