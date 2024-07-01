Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 -0,31%
EURO
35,12 0,05%
ALTIN
2.436,04 -0,08%

Dışişleri Bakanlığı'ndan provokasyon uyarısı: Kayseri'deki olaylar yanlış yönlendiriliyor

Dışişleri Bakanlığı, Kayseri'deki üzücü olayların uluslararası provokasyonlara malzeme edilmesine tepki gösterdi. Bakanlık, Türkiye'nin Suriye halkının esenliği için gösterdiği çabaların her türlü provokasyonun üzerinde olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.07.2024 23:20
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 23:20
Dışişleri Bakanlığı'ndan provokasyon uyarısı: Kayseri'deki olaylar yanlış yönlendiriliyor

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KAYSERİ'DEKİ OLAYLARA YANIT

Dışişleri Bakanlığı, Kayseri'de yaşanan üzücü olaylara ilişkin önemli bir açıklama yaparak, bu olayların sınır ötesindeki provokasyonlara malzeme edilmesinin yanlış olduğunu belirtti. Bakanlık, Türkiye'nin Suriye halkının esenliği için gösterdiği çabaların her türlü provokasyonun üzerinde olduğunu vurguladı.

Bakanlık, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri'de meydana gelen olayların uluslararası boyuta taşınmasının yanlış bir tutum olduğunu belirtti. Açıklamada, "Zanlısı hakkında devletimizin adli süreçleri işlettiği bir suçun ardından Kayseri’de yaşanan üzücü hadiselerin, sınırlarımızın ötesinde de birtakım provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır" ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE'NİN SURİYE POLİTİKASI

Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında Türkiye’nin Suriye politikası konusuna da değindi. Türkiye'nin Suriye halkının esenliği için gösterdiği çabaların altı çizildi ve bu çabaların her türlü provokasyonun üzerinde olduğu vurgulandı. "Türkiye’nin Suriye halkının esenliği için gösterdiği çabalar ve ilkeli duruş, her türlü provokasyonun üzerindedir." şeklinde yapılan açıklama, Türkiye'nin bölgedeki politikalarının ne kadar önemli ve titiz bir şekilde yürütüldüğünü gösteriyor.

PROVOKASYONLARA KARŞI UYARI

Dışişleri Bakanlığı, Kayseri'deki olayların provokasyona malzeme edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Bakanlık, bu tür olayların ülkenin birlik ve beraberliğine zarar verebileceğine dikkat çekti ve provokasyonların amacına ulaşamayacağını belirtti. Açıklamada, "Türkiye'nin uluslararası alanda her türlü provokasyona karşı duracağı ve bu tür girişimlere geçit vermeyeceği" ifade edildi. 

KAYSERİ'DEKİ OLAYLARIN DETAYLARI

Kayseri'de yaşanan olaylar, yerel ve uluslararası medyada geniş yankı buldu. Şehirde meydana gelen üzücü hadiselerin ardından devletin adli süreçleri devreye soktuğu ve olayların provokatif amaçlarla kullanılması konusunda uyarılar yapıldığı belirtildi. Dışişleri Bakanlığı, bu tür olayların doğru bir şekilde ele alınması gerektiğini ve uluslararası boyutta yanlış anlaşılmalara yol açabilecek provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

TÜRKİYE'NİN İLKELİ DURUŞU

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Türkiye'nin Suriye halkının esenliği için gösterdiği çabalara da dikkat çekildi. Türkiye'nin bu konuda gösterdiği ilkeli duruşun her türlü provokasyonun üzerinde olduğu ve bu duruşun bölgedeki barış ve istikrar için ne kadar önemli olduğu belirtildi. Bakanlık, Türkiye'nin uluslararası alanda barış ve istikrar için çaba göstermeye devam edeceğini ve bu konuda kararlı bir duruş sergileyeceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında, Kayseri'deki olayların uluslararası boyuta taşınmasının yanlış olduğunu belirtti ve bu tür olayların uluslararası provokasyonlara malzeme edilmemesi gerektiğini vurguladı. 

İLGİLİ HABERLER

Kolestrolün doğal ilacı bulundu! Tansiyonu kolestrolü sıfırlayan mucize besin

Çeyiz hazırlayanlar Akbank'a koşacak! Başvuranın tüm çeyizi Akbank'tan

O kişilere uçak biletinde büyük indirim! Artık en ucuza satın alabilecekler

36 ay için imza atana 12.000 TL trink ödeme! Vakıfbank emekli promosyonunda şaha kalktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

Kolestrolün doğal ilacı bulundu! Tansiyonu kolestrolü sıfırlayan mucize besin

İçtiğiniz suda bu kod yazıyorsa ağzınıza bile sürmeyin! Bilmeyenler hala lıkır lıkır içiyor

Toyota'dan çıldırtan indirim kampanyası! Toyota Corolla 213 bin TL birden indirime girdi

1997 ve sonrası SGK girişlilere 48-49-50 yaşla emeklilik piyangosu çıktı! Erken emeklilikte sürpriz tablo

Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Fiyatına tam yüzde 55 zam geldi

O ilde denize girmeden önce iki kez düşünün! Resmen zehir saçıyorlar

Kesik kesik öksürenler hemen denesin! Öksürüğü bıçak gibi kesen 3 malzemeli kür

Çeyiz hazırlayanlar Akbank'a koşacak! Başvuranın tüm çeyizi Akbank'tan

O bankada hesabı olana 6 ay ücretsiz fatura desteği! Tek yapmanız gereken bu işlem

36 ay için imza atana 12.000 TL trink ödeme! Vakıfbank emekli promosyonunda şaha kalktı

O kişilere uçak biletinde büyük indirim! Artık en ucuza satın alabilecekler

Fiat Doblo'da fiyatlar yere serildi! Eskisinden bile daha ucuz fiyata satışta