Dışişleri Bakanlığı'ndan Şiddetli Kınama: İsrail'in Hastane Saldırısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Şiddetli Kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesinde bulunan bir hastaneye düzenlediği hava saldırısını şiddetle kınadı. Saldırı sonucunda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere onlarca Filistinli hayatını kaybetti.

Bakanlığın Açıklaması

Bakanlık, saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesindeki bir hastaneye düzenlediği hava saldırısı sonucunda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere onlarca Filistinlinin katledilmesini şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verdi. Bakanlık, bu saldırıların, İsrail'e yaptırım ve silah ambargosu uygulanması gerektiğini gösterdiğini belirtti.

Suçların Ortakları

Ayrıca, soykırımcı olarak nitelendirilen İsrail hükümetine destek verenlerin bu suçlara ortak olduğu vurgulandı. Beyt Lahiya bölgesindeki Kemal Advan Hastanesi çevresine düzenlenen iki ayrı saldırıda 88 kişi yaşamını yitirmiş, 100'den fazla kişi ise yaralanmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.