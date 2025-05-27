Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk Mutfağı ve El Sanatları Tanıtımı

Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği, Türk Mutfağı Haftası vesilesiyle "Türk Mutfağı ve Türk El Sanatları" temalı bir tanıtım resepsiyonu düzenledi. Resepsiyon, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Katılımcılar Arasında Üst Düzey İsimler

Etkinliğe İstanbul Valisi Davut Gül, yabancı diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Vali Gül, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok kültürlü bir yapıya sahip olduğunu vurgulayarak, "Çeşitli medeniyetlerin yemeklerini Türk mutfağı olarak geliştirdik" dedi.

Türk Mutfağı Haftası ve Sıfır Atık Bilinci

Büyükelçi Usluer, Türk Mutfağı Haftası'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde her yıl 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlandığını ifade etti. Usluer, 30 Mart 2023 tarihinin Birleşmiş Milletler tarafından "Dünya Sıfır Atık Günü" ilan edildiğini hatırlatarak, "Türk yemekleri sıfır atık bilinci açısından pek çok seçenek sunar" diye belirtti.

Türk Mutfağının Klasikleri ve El Sanatları

Bu yıl Türk Mutfağı Haftası'nın temasının "Türk mutfağının klasikleri" olarak belirlendiğini belirten Usluer, yemeklerdeki malzeme kullanımının sade olduğunu vurguladı. "Yemeklerdeki sadelik, ailenin ve dostların aynı sofralarda buluşması ile zenginleşir" şeklinde konuştu. Usluer, etkinlikte yer alan Hatay el sanatlarının tasarımcısı Banu Yentür'ün Türk kültürünü yaşatma çabalarına değinerek, Yentür'ün çalışmalarının ilham kaynağı olduğunu aktardı.

Lezzetler ve El Sanatları

Katılımcılar, resepsiyon boyunca mücverden peynir çeşitlerine, keşkekten içli köfteye kadar pek çok Türk mutfağı lezzetini tatma fırsatı bulurken, Türk el sanatlarını da inceleme olanağına sahip oldular. Hatay mutfağının şef Sinem Özler tarafından sunulan lezzetleri ile bu özel etkinlik büyük beğeni topladı.

Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği tarafından Türk Mutfağı Haftası vesilesiyle "Türk Mutfağı ve Türk El Sanatları" tanıtım resepsiyonu düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, resepsiyona katılarak konuşma yaptı.

Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği tarafından Türk Mutfağı Haftası vesilesiyle "Türk Mutfağı ve Türk El Sanatları" tanıtım resepsiyonu düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, resepsiyona katılarak konuşma yaptı.