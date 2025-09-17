Dışişleri Bakanlığı Yeni Yerleşkesinin Temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Atıldı

15 Temmuz Şehitler Bulvarı Ümitköy Kavşağı'nda inşa edilecek yeni Dışişleri Bakanlığı yerleşkesinin temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirildi. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; ardından yeni yerleşkenin tasarımını gösteren bir kısa film izlendi.

Tören ve Bakan Fidan'ın Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, törende yaptığı konuşmada, "Beş asırlık serencamı boyunca devletimizin en köklü ve özel kurumlarından biri olan Dışişleri Teşkilatımız ilk defa kendisi için inşa edilmiş, tarihi misyonumuza yakışır, müstakil bir binaya kavuşacak." ifadelerini kullandı. Fidan, projeye öncülük eden ve destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Fidan, projenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 9 Ağustos 2024 tarihinde sunulduğunu, Erdoğan'ın uygun gördüğü değişikliklerin yapılarak çalışmalara başlandığını ve inşaat safhasına geçildiğini bildirdi.

Projenin Stratejik Önemi ve Hedefleri

Bakan Fidan, kurumun uzun yıllar farklı binalarda hizmet verdiğini hatırlatarak, artık tüm birimlerin tek çatı altında toplanacağı modern bir karargaha kavuşacağını belirtti. Fidan, yeni yerleşkenin dış politikanın kurumsal mekanını, diplomasi anlayışının dönüşümünü ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini sembolize edeceğini vurguladı.

Fidan, "Zatı devletlerinin ifade ettikleri üzere bizim alametifarikamız eser ve hizmettir. İşte bugün temelini attığımız bu yerleşke, teşkilatımızın kurumsal gücünü ve imkanlarını daha da ileri taşıyarak o eser ve hizmet anlayışının en somut örneklerinden biri olarak milletimizin hanesine yazılacaktır." dedi.

İnşaat Takvimi ve Teknik Detaylar

Yeni yerleşke iki etapta tamamlanacak. Bakan Fidan, "Yerleşkemiz iki etapta tamamlanacak olup ilk etabın 550 gün içinde, tamamının ise inşallah 3 yıl içerisinde hizmete girmesi hedeflenmektedir." bilgisini paylaştı.

Proje, Dışişleri Bakanlığı ile TOKİ arasında 27 Mart'ta imzalanan protokol kapsamında yürütülüyor. Yapım ihalesi 28 Temmuz'da gerçekleştirildi ve inşaat fiilen 15 Ağustos tarihinde başladı.

Diplomatik Ağı ve Kurumsal Dönüşüm

Fidan, Türkiye'nin dış temsilcilik sayısını vurgulayarak, "263 dış temsilciliğimizle dünyanın en geniş 3. diplomasi ağına sahibiz." dedi. Modern diplomasi anlayışının gerektirdiği kurumsal yapıyı güçlendirdiklerini, mevzuat, teşkilat yapısı, personel ve terfi politikalarını çağın ihtiyaçlarına göre güncellediklerini ifade etti.

Bakan, Türkiye'nin bölgesel ve küresel alanda etkinliğinin, sahada etkin ve masada güçlü bir aktör olma rolünün yeni yerleşke ile daha da pekişeceğini belirtti. Fidan, Türkiye'nin diplomatik çabalarının İsrail-Filistin konusundaki çalışmalar ve Ukrayna-Rusya yanında Suriye, Kafkasya ve Afrika Boynuzu'ndaki aktif rolüyle somutlaştığını söyledi.

Geçmişle Geleceğin Buluşması

Fidan, "Bu yeni yerleşke, geçmişin tecrübesiyle geleceğin ufkunu birleştirecektir." diyerek genç diplomatların burada yetişeceğini ve kurumsal hafızanın dış politikayı istikbale taşıyacağını aktardı. Ayrıca bakanlık arşivlerinin, milletin hafızası niteliğinde olduğunu vurguladı.

Teşekkür ve Törenin Sonu

Bakan Fidan, projenin hayata geçirilmesinde katkı sunanlar arasında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile proje ekibi ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Dışişleri Bakanlığı Yeni Hizmet Yerleşkesinin ülkeye ve millete hayırlı olması dileğinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan söz aldı. Erdoğan'ın hitabının ardından yapılan dua ile butona basıldı ve ilk beton döküldü.

Teknik ve Kurumsal Yeniden Yapılanma

Mevcut durumda Dışişleri Bakanlığı ve bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı Ankara'da 9 ayrı binada hizmet veriyor. Yeni proje ile tüm binalar tek bir yerleşkede toplanacak ve bakanlık, temsil niteliğine uygun, çağın ihtiyaçlarına cevap veren bir merkeze kavuşacak.

Bu kapsamda Fidan, kurumun değişen küresel ve bölgesel sınamalara etkin cevap verebilmesi için sürekli yenilenme ve kurumsal gelişimi önceliklendirdiklerini, çalışmaların bu hedefle yürütüldüğünü belirtti.