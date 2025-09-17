Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi'nin Temeli Atıldı — Erdoğan'dan Açıklamalar

Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi'nin Temel Atma Töreni Bağlıca'da Gerçekleşti

Erdoğan'dan Dışişleri'ne övgü ve yeni yerleşke vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağlıca'da düzenlenen Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, hariciye teşkilatının tarihî önemine dikkat çekti. Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, törende şu ifadeleri kullandı:

"Hariciye teşkilatımız asırlara dayanan geleneğiyle devletimizin yüz akı olmuş bir kurumdur. Devlet teşkilatımız içinde tarih boyunca müstesna bir mevkiye sahip olan Bakanlığımız aynı zamanda ülkemizin dünyaya açılan kapısıdır."

Erdoğan, Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerindeki mevcut binanın 1988'den beri hizmet verdiğini, ancak Bakanlığın genişleyen vizyonu, artan ihtiyaçları ve personel sayısına cevap veremediğini anlattı. Geçici olarak birimlerin farklı noktalara dağıtılmasının iç işleyişte ve hizmet etkinliğinde sorunlar yarattığını belirten Cumhurbaşkanı, bu ihtiyacı karşılayacak kalıcı bir yerleşke projesinin hayata geçirileceğini söyledi.

Proje ve kapasite bilgileri

Erdoğan, yeni yerleşkenin toplam 548.000 metrekarelik arsa üzerinde, Eskişehir Yolu ile Bağlıca Bulvarı kesişiminde konumlandığını; çevredeki diğer kamu kurumlarına yakın olacağını ifade etti. Yerleşkenin 334.500 metrekare kapalı alana sahip olduğunu ve üç ana bölümden—protokol bloku, ofis yapıları ve konferans merkezi—oluştuğunu belirtti.

Projeye ilişkin öne çıkan teknik veriler şöyle:

• Yer üstü alan: 203.000 metrekare

• Yer altı alan: 131.500 metrekare

• Toplam inşaat alanı: 354.000 metrekare

• Günlük hizmet kapasitesi: 6.000 kişi

• Kapalı otopark: 1.600 araçlık

• Konferans salonu: 750 kişilik

• Yemekhane kapasitesi: 2.600 kişi

• Basın toplantı salonları: 1 adet 80 kişilik ve 2 adet 40 kişilik

Yerleşkenin 360.000 metrekarelik yeşil alan ve 146.000 metrekare sert zemin düzenlemesi ile kullanıcı dostu, ekolojik ve estetik bir yapı olacağı vurgulandı. Cumhurbaşkanı, projede mimaride klasik "biçim işlevi takip eder" ilkesine ek olarak "biçim gücü ifade eder" anlayışının da yer aldığını belirterek, projenin Ankara'ya yeni bir silüet kazandırmayı hedeflediğini söyledi.

Gurur ve beklentiler

Erdoğan, yerleşkenin Türk diplomasisinin hafızasını, bugününü ve geleceğini bir araya getireceğini, ülkenin küresel duruşunu yansıtan kalıcı ve modern bir eser olacağını ifade etti. Projenin Dışişleri Bakanlığının gurur tablosu olacağını ve şehirde öne çıkan bir simge haline geleceğini söyleyen Cumhurbaşkanı, temelin hızla yükselmesini ve projenin bir an önce tamamlanmasını temenni etti.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere projeye katkı sunanlar tebrik edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, projeye emeği geçen herkese başarı dileklerini iletti.

(Sürecek)