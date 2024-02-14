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Dışişleri Bakanlığından Gazze'den tahliye edilen Türk ve KKTC vatandaşlarının durumları hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Gazze’nin Refah bölgesine yönelik İsrail saldırılarına dair bir açıklama yaptı. Açıklamada, bölgede bulunan Türk ve KKTC vatandaşlarının tahliye edilme durumu hakkında rakamlar paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 14.02.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 16:23
Dışişleri Bakanlığından Gazze'den tahliye edilen Türk ve KKTC vatandaşlarının durumları hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, bakanlık binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın göreve geldiği günden itibaren yoğun bir diplomasi süreci içinde olduğunu ifade eden Keçeli, Bakan Fidan’ın yakın zamanda gerçekleştirdiği resmi ziyaretler hakkında bilgi verdi. Gazze’de yaşanan insani sorunlara da değinen Keçeli, Gazze’ye insani yardımların bir an evvel gönderilmesi, Filistinlilerin yerlerinden kovulmasına karşı durulması ve bölgedeki gerilimin daha fazla büyümeden önlenmesi gerektiğini söyledi. 

DIŞIŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ SAHRA HASTANELERİ HAKKIDA KONUŞTU

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Gazze’den yaralıların getirilmesi ile ilgili de bilgi verdi. Keçeli Gazze'deki hastaların Türkiye'ye nakledilmesi üzerine çalışmaların devam ettiğini belirtti. Şu ana kadar 380 yaralıyı 344 refakatçısı ile birlikte Türkiye'ye getirildiğini ve bir hastanın daha bugün bölgeden tahliye edilerek Türkiye'ye getirileceğiniz duyuran Keçeli Gazze'de sahra hastanesi oluşturulması için gerekli ekipmanlar üzerinde çalışma yürütüldüğünü belirtti.

GAZZE ŞERİDİ'NDEN BİN 359 TÜRK VE KKTC VATANDAŞI TAHLİYE EDİLDİ

Vatandaşların tahliyesinin de Dışişleri Bakanlığı’nın doğrudan takip ettiği bir konu olduğunu belirten Keçeli, bugüne kadar bin 359 kişinin bölgeden tahliye edildiği bilgisini paylaştı. Vatandaşların tahliye edilebilmesi için zorlu koşullar altında sınıra geldiğine dikkat çeken Keçeli hangi adımlarla tahliye işleminin başarılı bir şekilde yapıldığına dair ayrıntılı bilgi verdi. İşte Keçeli'nin o açıklaması şu şekilde:

"Bugüne kadar biz bin 359 Türk ve KKTC vatandaşını ve yakınını Gazze’den tahliye ettik. Bu kimseler önce El-Ariş Sınır Kapısı'na geliyorlar. Oradan karayoluyla Kahire’ye gidiyorlar ve Kahire’den hava yoluyla ülkemize getiriyoruz. Tabii savaş şartlarında bulunan insanlara ulaşmak, onların kendi imkanlarıyla sınıra gelmeleri çok kolay değil. Ancak bu konuda da elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda tahliye işlemlerini takip ettiğimiz bin 97 kişi var. Bu listeler düzenli olarak güncelleniyor. Biz yerel makamlarla koordineli bir halde bu kimselerin önce Mısır’a, oradan da Türkiye’ye gelmesi için çalışıyoruz. Ümit ediyoruz ki en kısa sürede ve güvenli bir biçimde bu kişileri Gazze’den çıkartabileceğiz" dedi.

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