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DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ: "Asgari ücrete acil zam istiyoruz"

İstanbul - Türkiye'nin önde gelen sendika konfederasyonları DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, Türk-İş Genel Merkezi'nde ortak bir basın toplantısı düzenleyerek asgari ücrette temmuz ayı için acil bir zam talebinde bulundu.

Yayın Tarihi: 09.07.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 13:00
DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ: "Asgari ücrete acil zam istiyoruz"

 Konfederasyonlar adına yapılan ortak açıklamada, asgari ücretin diğer ücretlere yapılacak zam oranlarını doğrudan etkilediği ve bu nedenle tüm işçileri ilgilendirdiği vurgulandı.

"Asgari Ücret Fazla Değil, Adil Bir Ücret Olmalı"

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, yaptığı konuşmada Türkiye'de asgari ücretin yetersizliğine dikkat çekerek, "Ülkemizde asgari ücret fazladır demek ayıp ve günah. Tablo ortada, fiyatlar ortada. Depremin, savaşın ve pandeminin ekonomi üzerindeki yükünü biliyoruz. Ancak kötü ekonomi yönetiminin de maliyetini biz işçiler olarak ödüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Adaletsiz Gelir Dağılımı Türkiye'nin Sorunu"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise Türkiye'de gelir dağılımındaki adaletsizliğe dikkat çekerek, "Avrupa Birliği ülkelerinde asgari ücret istisna iken Türkiye'mizde genel ücrete dönüşüyor. Bu durum, ülkemizin hak etmediği bir gidişatı göstermektedir" dedi.

"Vergi Adaleti ve Enflasyonla Mücadele Önemli"

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise vergi sisteminde adaletin sağlanması gerektiğini belirterek, "Ücretlerin enflasyonun nedeni olarak görülmesi yerine, bilimsel yöntemlerle enflasyonla mücadele edilmeli ve fiyat artışlarının önüne geçilmelidir" diye konuştu.

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