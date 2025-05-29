Disney in Concert: Around the World İstanbul'da Sahnelenecek

Sinema tarihine damga vuran Disney film müzikleri, "Disney in Concert: Around the World" gösterisiyle 2026'da İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak. Bu özel etkinlik, İstanbul Kongre Merkezi'nde 16-17 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleşecek.

Unutulmaz Müzikler Canlı Performanslarla Yaşanacak

Gösteride, Aslan Kral'dan Karlar Kraliçesi'ne, Moana'dan Pocahontas'a kadar pek çok hit filmin müzikleri yer alacak. Etkinlikte, Paris'ten Jordan Gudefin'in şefliğini üstlendiği Sinfonia Pop Orkestrası ve yetenekli şarkıcılar ile dansçılar sahne alacak.

Büyük Ekranda Unutulmaz Anlar

Disney film müziklerinin canlı performanslarla hayat bulacağı bu gösteride, unutulmaz filmlerin sahneleri dev ekranlara yansıtılacak, izleyicilere büyülü anlar sunulacak.

Biletler Nereden Alınabilir?

Gösterinin biletlerine Biletix ve Mobilet üzerinden ulaşabilirsiniz.

Sinema tarihine damga vuran Disney film müzikleri, "Disney in Concert: Around the World" gösterisiyle 2026'da İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.

Sinema tarihine damga vuran Disney film müzikleri, "Disney in Concert: Around the World" gösterisiyle 2026'da İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.