DİTİB Fransa'nın 2. Gençlik Zirvesi Paris'te Gerçekleşti

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Fransa'nın 2. Gençlik Zirvesi, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlendi. "İlham" temasıyla hayata geçirilen bu zirve ile ülkenin dört bir yanından gençler ilham verici isimlerle buluştu.

Zirveye DİTİB Fransa Başkanı ve Paris Din Hizmetleri Müşaviri Bayram Demirtaş, yazar ve psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar, Umuda Koşanlar Derneği Başkanı Gamze Özçelik Strik, aktör Reshad Strik, doktor Yavuz Coşkun, mühendis Büşra Duran ve din görevlisi Ahmet Latif Dönder katıldı. Zirve, Fransa'nın farklı kentlerinden gelen yaklaşık 650 genç ile bir araya geldi.

Açılış Konuşmasında Önemli Vurgular

Zirvenin açılışında konuşan Demirtaş, gençlerin kimlik inşası sürecinde böyle programların önemine değindi. "Gençlik, geleceği inşa eden bir köprüdür. Onların doğru rehberliklerle buluşması için bu tür zirveleri sürdüreceğiz." diye belirtti.

Prof. Dr. Kemal Sayar’ın Mesajları

Yazar Sayar, insan olmanın erdem, bilinç ve gönül zenginliği ile mümkünü olduğunu ifade ederek, "Yaşamdaki tüm tercihlerinizi sizi ideal insana yakınlaştıran yönde kullanın. İyiliğe ve anlamlı ilişkilere yönelin." dedi. Gençlere çok okumayı, farklı kültürleri tanımayı ve gönül zenginliğini artırıcı faaliyetler içinde bulunmalarını tavsiye etti.

Sayar, kimlik arayışında olan bireylerin önce kendi iç seslerine kulak vermeleri gerektiğini belirterek, "Her insan bir oluş halindedir. Gençler bu süreçte kendi hikayelerini keşfetmeli, derinleşmeli ve nitelikli ilişkiler kurmayı öğrenmelidir." şeklinde konuştu.

Gençlerin zamanlarını verimli değerlendirmeleri gerektiğinin altını çizen Sayar, "Kısa erimli hevesler değil; kalıcı, anlamlı ve sizi dönüştüren uğraşlar peşinde olun. Zamanınız dar, dikkatiniz kısıtlı. Her saniyenizi geleceğinizi inşa edecek şekilde kullanın." dedi.

"İlham Veren Hayatlar" Paneli

Zirve kapsamında düzenlenen "İlham Veren Hayatlar" panelinde doktor Coşkun, mühendis Duran ve din görevlisi Dönder, kendi yaşam öykülerini paylaşarak, gençlere çalışma azmi ve kararlılıkla birçok şeyin başarılabileceğini aktardı.

Aktör Reshad Strik ve Umuda Koşanlar Derneği Başkanı Gamze Özçelik Strik, uluslararası yardım faaliyetleri ve Avrupa’daki din kültürü gibi geniş bir konu yelpazesini ele alan bir söyleşi gerçekleştirdi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Fransa'nın 2. Gençlik Zirvesi Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlendi. Zirveye, DİTİB Fransa Başkanı ve Paris Din Hizmetleri Müşaviri Bayram Demirtaş katılarak bşr konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Fransa'nın 2. Gençlik Zirvesi Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlendi. Zirveye, DİTİB Fransa Başkanı ve Paris Din Hizmetleri Müşaviri Bayram Demirtaş katılarak bşr konuşma yaptı.