Divriği'nde sağanak felaketi! Caddeler göle döndü, araçlar su altında kaldı

Sivas'ta sağanak etkili oldu: Cadde ve sokaklar göle döndü

Sivas'ın Divriği ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak yağmur, sele neden oldu. Şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, park halindeki araçlar su altında kaldı.



Aniden yükselen su birikintilerinden dolayı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar ise sulara kapılarak hasar gördü. Yağışların etkisiyle birçok ev ve iş yerinde de su baskını meydana geldi.

Su Baskını Hasarları:

Yoğun yağış ve sel nedeniyle Divriği'nde birçok ev ve iş yeri su baskınına maruz kaldı. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken çamur birikintilerini temizlemek için çalışma başlattı. Yetkililer tarafından selden etkilenen ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.:

Yetkililer, vatandaşları sel riski olan bölgelerden uzak durmaları ve dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca, selden etkilenen vatandaşların Alo 112 Acil Yardım Hattı'nı aramaları istendi.