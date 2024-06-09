Bist 100
10.138,97 1%
DOLAR
32,3 0,25%
EURO
34,87 -0,87%
ALTIN
2.371,78 -3,17%

Divriği'nde sağanak felaketi! Caddeler göle döndü, araçlar su altında kaldı

Sivas'ın Divriği ilçesinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Park halindeki araçlar su altında kaldı. Birçok ev ve iş yerinde su baskını yaşandı.

Yayın Tarihi: 09.06.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 11:13
Divriği'nde sağanak felaketi! Caddeler göle döndü, araçlar su altında kaldı

Sivas'ta sağanak etkili oldu: Cadde ve sokaklar göle döndü

Sivas'ın Divriği ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak yağmur, sele neden oldu. Şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, park halindeki araçlar su altında kaldı.

Aniden yükselen su birikintilerinden dolayı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar ise sulara kapılarak hasar gördü. Yağışların etkisiyle birçok ev ve iş yerinde de su baskını meydana geldi.

Su Baskını Hasarları:

Yoğun yağış ve sel nedeniyle Divriği'nde birçok ev ve iş yeri su baskınına maruz kaldı. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken çamur birikintilerini temizlemek için çalışma başlattı. Yetkililer tarafından selden etkilenen ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.:

Yetkililer, vatandaşları sel riski olan bölgelerden uzak durmaları ve dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca, selden etkilenen vatandaşların Alo 112 Acil Yardım Hattı'nı aramaları istendi.

İLGİLİ HABERLER

Nakde sıkışan emekliye 3 banka yetişti! 30.000 TL'ye kadar tek şartla ödeme verilecek

Banka kartı olan bunu yapmazsa pişman olacak! Tam 7500 TL para iadesi başlatıldı

Acil nakit arayanlar Vakıfbank'a koşuyor! 100.000 TL kredi 12 ay vadeli verilecek

Emekliye yüzde 40 zamlı maaş hesabı geldi! Temmuz gelmeden listeye bak, yeni maaşını öğren

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

Akaryakıta oh çektiren indirim geliyor! 00.00'dan itibaren istasyonlarda kuyruk olacak

Bayram öncesi cüzdan şenlendiren 80 bin TL kredi! Kimliğiyle gelene düşük faiz uygulanacak

Üniversiteye lise, ön lisans, lisans mezunu personel alımı! KPSS 50 puan yetiyor

Acil nakit arayanlar Vakıfbank'a koşuyor! 100.000 TL kredi 12 ay vadeli verilecek

Oturduğunuz yerden ertelemeli bayram kredisi! Yapı Kredi dev kampanyayı başlattı

Banka kartı olan bunu yapmazsa pişman olacak! Tam 7500 TL para iadesi başlatıldı

SSK, Bağkur, SGK, EYT emeklisine maaş sürprizi geldi! 17.00'da müjdeli haber duyuruldu

Sigara ciğerleri değil cepleri yakacak! O tarihten itibaren okkalı zam geliyor

Emekliye yüzde 40 zamlı maaş hesabı geldi! Temmuz gelmeden listeye bak, yeni maaşını öğren

Nakde sıkışan emekliye 3 banka yetişti! 30.000 TL'ye kadar tek şartla ödeme verilecek

Kablosuz kulaklık, powerbank geliyor! BİM 9 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

Diz ağrılarını anında yok ediyor! Gece dizlerinize sarıp uyuyunca zımba gibi uyanacaksınız