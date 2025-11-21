Diyabet, Kalp Hastalığı Riskini 2–4 Kata Kadar Artırıyor

Diyabet, Kalp ve Damar Sağlığı İçin Sessiz Bir Tehdit

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oğuzhan Yücel, diyabetin kalp-damar sağlığı üzerindeki tahrip edici etkilerine dikkat çekti. Yücel, "Diyabet sadece kan şekerini değil, sessizce ilerleyerek kalbi de tehdit eder" dedi.

Diyabet damarları nasıl etkiliyor?

Doç. Dr. Yücel, kronik yüksek kan şekerinin zamanla damar duvarlarını yıprattığını ve damar sertliğini hızlandırdığını belirtti. Yücel, "Diyabeti olan kişilerde kalp hastalığı riski diyabeti olmayanlara göre 2 ila 4 kat daha fazladır. Diyabete bağlı ölümlerin yarıdan fazlası kalp ve damar problemlerinden kaynaklanır" diye konuştu.

Kalp krizinin 'sessiz' gelme ihtimali yüksek

Diyabetin sinsi etkilerinden biri olarak sinir hasarını vurgulayan Yücel, "Yüksek kan şekeri zamanla sinirlere zarar verir. Kalbin duyusunu taşıyan sinirler etkilenirse, kişi kalp krizi sırasında uyarıcı belirtileri fark etmeyebilir" uyarısında bulundu. Bu nedenle diyabetlilerde kalp hastalıklarının daha sinsi seyrettiğini ve belirtiler ortaya çıkmadan risk yönetiminin hayati önem taşıdığını söyledi.

Erken teşhis hayat kurtarıyor

Yücel, diyabet hastalarının düzenli kontrollerini aksatmaması gerektiğini vurgulayarak tansiyon, kolesterol ve HbA1c değerlerinin belirli aralıklarla takip edilmesini önerdi. Ayrıca gerektiğinde EKG, efor testi ve EKO gibi tetkiklerle kalbin detaylı incelenmesi gerektiğini söyleyerek, "Erken tespit, kalp kasındaki kalıcı hasarı engelleyebilir" dedi.

Dikkate alınması gereken belirtiler

Doç. Dr. Yücel, diyabet hastalarının aşağıdaki şikâyetleri ciddiye alması gerektiğini ifade etti: "Göğüste baskı, sıkışma, yanma, sol kola, çeneye, boyuna veya sırta yayılan ağrı, çabuk yorulma, nefes darlığı, çarpıntı, soğuk terleme, mide bulantısı, baş dönmesi." Yücel, bu belirtilerin yaşa bağlanmaması gerektiğini; ayrıca, "Şiddetli göğüs ağrısıyla birlikte terleme ve baygınlık hissi varsa vakit kaybetmeden acile başvurun" uyarısında bulundu.

Kardiyoloji uzmanıyla yakın temas önemli

Diyabetle yaşayanların bir kardiyoloji uzmanıyla düzenli iletişimde olmasının önemine değinen Yücel, "Henüz bir kalp probleminiz olmasa bile koruyucu amaçla kardiyoloji değerlendirmesi yaptırmak akıllıca bir adımdır" dedi.

Kalp ve damar sağlığını korumak için öneriler

Doç. Dr. Yücel, diyabetli bireyler için şu yaşam tarzı adımlarını önerdi: Akdeniz tipi beslenme ve tuz–şeker kontrolü, düzenli egzersiz (hekimin izin verdiği ölçüde), sigaranın bırakılması, alkolün sınırlandırılması, stres yönetimi (meditasyon, nefes egzersizleri, hobiler), kaliteli uyku ve gerekirse uyku apnesi değerlendirmesi.

İlaçların kesintisiz kullanımı ve umut verici mesaj

Yücel, diyabetin doğru yönetildiğinde daha kaliteli bir yaşam sağladığını belirterek, "Kalp hastalığı bir kader değildir; kontrollü bir takip ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla riskler büyük oranda azaltılabilir" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

DOÇ. DR. OĞUZHAN YÜCEL