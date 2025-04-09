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Diyabetli Genç Karateci Dilara İrem, Milli Forma Hedefliyor

Diyabet hastası 12 yaşındaki Karateci Dilara İrem, Türkiye Şampiyonası'na hazırlandı. Milli sporcu olmanın peşinde koşuyor.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 11:39
Diyabetli Genç Karateci Dilara İrem, Milli Forma Hedefliyor

Sakarya'da Diyabetle Mücadelede Karate ile Yükseliş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, 10 yaşında diyabet teşhisi konulan Dilara İrem Danışman, diyetisyenin yönlendirmesiyle karate sporuna yönelerek milli formayı giyme hayali peşinde koşuyor. 12 yaşındaki Dilara, Kocaeli'de düzenlenecek Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası’nda tatamiden birinci çıkarak milli sporcu olmayı hedefliyor.

Spor, Şekeri Normalleştiriyor

Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 7. sınıf öğrencisi olan Dilara, 2022 yılında saç dökülmesi şikayetiyle gittiği dermatologda diyabet tanısı aldı. Devam eden tedavi sürecinde diyetisyeninin önerisi doğrultusunda spora yönlendirildi. Bir süre yürüyüş yaptıktan sonra karate kursuna katılmaya karar veren Dilara, böylece bu alanda kendini geliştirmeye başladı.

Dilara İrem, karateye başladığından beri genel sağlık durumunun olumlu yönde değiştiğini belirtirken, “Günlük hayatta şekerim daha yüksek olurken, karateye başladıktan sonra şekerim normale döndü. Sürekli düşüp çıkmamaya başladı,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, karate yapmaktan duyduğu mutluluğu da aktaran Dilara, “Hedefim Türkiye Şampiyonası'ndan birinci çıkıp milli sporcu olmak.” dedi.

Antrenör Sezai Yolcuoğlu’ndan Destek

Dilara'nın antrenörü Sezai Yolcuoğlu, genç sporcunun başarı grafiğinin yüksek olduğunu vurgulayarak, “İlk başladığı zaman antrenmanın 15 dakikasında ‘Hocam başım dönüyor, şekerim düştü ya da çıktı’ diyerek oturuyordu. Şimdi ders bitene kadar dayanabiliyor,” sözlerine yer verdi. Yolcuoğlu, Dilara'nın direncinin arttığını, devletin özel sporculara destek verdiğini ve Dilara'nın normal birey gibi müsabakalara katılarak kendini geliştirme fırsatı bulduğunu da ekledi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde diyetisyenin yönlendirmesiyle spora başlayan diyabet hastası 12...

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde diyetisyenin yönlendirmesiyle spora başlayan diyabet hastası 12 yaşındaki Dilara İrem Danışman, gönül verdiği karatede milli formayı giyebilme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde diyetisyenin yönlendirmesiyle spora başlayan diyabet hastası 12...

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde diyetisyenin yönlendirmesiyle spora başlayan diyabet hastası 12 yaşındaki Dilara İrem Danışman, gönül verdiği karatede milli formayı giyebilme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

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