Diyabetli Hastalar İçin İyi Haber: İnsülin Pompası SGK Kapsamına Alınabilir

İsmail Güneş'ten Önemli Açıklamalar

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, diyabetli hastaların talepleri doğrultusunda insülin pompalarının ve şeker ölçüm cihazlarının SGK kapsamına alınmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Diyabet ve Zorlukları

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Güneş, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde diyabet hastalığının yaygınlığına dikkat çekti. Türkiye’de yaklaşık 9 milyon kişinin diyabet hastası olduğunu ifade eden Güneş, insülin tedavisinin zorluklarını da anlattı.

“Diyabet tedavisi, hastaların her gün kan şekeri ölçümünü yapmasını ve buna göre insülin dozunu ayarlamasını gerektiren zorlu bir süreçtir. Ancak son yıllarda gelişen elektronik sistemlerle bu süreç daha kolay hale geldi. İnsülin pompaları, hastaların kan şekerini ölçüp gerekli olan insülini otomatik olarak sağlamaktadır.” dedi.

Çalışmalar Devam Ediyor

Güneş, diyabetli hastaların talep ettiği desteklerin sağlanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte çalıştıklarını ve bu sürecin kısa sürede sonuçlanmasını umduklarını belirtti.

Uşak'taki Cirit Sporuna Dikkat

Güneş, ayrıca Uşak’ın cirit sporundaki başarısına da değinerek, “Uşak, cirit sporunun en çok oynandığı illerin başında geliyor. Uşak’ta 55 cirit takımı mevcut ve 2024 Esat Akdağ Sezonu'nu Uşak takımları birinci ve ikinci tamamladı.” ifadelerini kullandı. Başarılı takımları tebrik eden Güneş, cirit sporunun Uşak için önemini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.