Diyadin'de Kardeşlik Köprüsü: Burgulu ile Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu

Yeşil Vatan Kardeş Okul Projesi ile Sakarya'daki Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu, Ağrı'nın Burgulu İlkokulu'na oyuncak, kırtasiye ve fidan desteği gönderdi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:11
Yeşil Vatan Kardeş Okul Projesi ile Sakarya ve Ağrı arasında dayanışma

Yeşil Vatan Kardeş Okul Projesi kapsamında Sakarya'da bulunan Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu ile Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Burgulu İlkokulu arasında anlamlı bir eğitim dayanışması kuruldu.

Proje çerçevesinde, Burgulu İlkokulu anasınıfı öğrencilerine yönelik olarak oyuncak ve kırtasiye malzemeleri gönderildi. Destek paketinde ayrıca doğaya katkı sağlamak amacıyla fidanlar da yer aldı.

İki farklı şehir arasında kurulan bu kardeşlik bağı, eğitimde paylaşma ve dayanışma kültürünün somut bir örneği olarak öne çıktı. Gönderilen eğitim materyalleri anasınıfı ortamına canlılık katarken, fidanların okul bahçesinde toprakla buluşturulmasıyla çevre bilincinin küçük yaşta kazandırılması hedefleniyor.

Çalışma, hem öğrenciler arasında yardımlaşma ve paylaşma duygusunu pekiştirdi hem de yapılan desteğin kalıcı bir simgeye dönüşmesi bekleniyor. Yeşil Vatan Kardeş Okul Projesi ile hayata geçirilen bu örnek uygulama, farklı bölgelerdeki okullar arasında kurulan gönül bağlarının çocukların dünyasında kalıcı izler bıraktığını bir kez daha ortaya koydu.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

