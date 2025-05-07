Diyalizde Tanıştı, İkinci Nakille Hayata Tutundu

Antalya'da Kadavra Nakli ile İkinci Şans

Antalya'da böbrek hastası Dilber Özkul, diyalize girerken tanışıp evlendiği eşi Ali Özkul ile birlikte, ikinci organ nakli sonrası hayata tutunmayı başardı.

Genç Yaşta Diyaliz Süreci

40 yaşındaki Dilber Özkul, genç yaşta diyalize girmeye başladı ve 2007 yılında babasından alınan böbrek ile sağlık buldu. Eşi Ali Özkul ise kuzeninin bağışladığı böbrek ile yaşamını sürdürdü ama 5 yıl sonra nakledilen organı kaybetti. Yıllar geçtikten sonra yeniden yollarının kesiştiği çift, 2022'de evlendi.

İkinci Nakil ile Sağılığa Kavuşma

Evlenmelerinin ardından bir yıl içinde Dilber Özkul, böbreğini kaybetti. 1 Mayıs'ta Antalya'da kadavradan yapılan nakil operasyonu, Özkul'un hayatını değiştirdi. Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezinden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, hastanın durumunu şöyle değerlendirdi: "Hastamız için bu kadavra gerçekten mucize oldu. Antikor seviyeleri yüksek olmasına rağmen başarılı bir operasyon gerçekleştirdik ve hastamız şu an gündelik işlerini yapabilecek durumda.”

Organ Bağışının Önemi

Prof. Dr. Aliosmanoğlu, her yıl beyin ölümü tanısı konulan hastaların sayısının yüksek olduğunu ancak organ bağışının düşük kaldığını belirterek, “Ülkemizde yaklaşık 30 bin diyaliz hastası böbrek nakli bekliyor. Kadavra bağışını artırmalıyız” dedi.

İkili Umut ve Teşekkür

Dilber Özkul, ikinci kez sağlığına kavuşmanın sevinci içinde, “Hayatta her zaman çare var. İkna edici bir şekilde organ bağışı yapılmasına katkı sağlamak istiyorum” dedi. Eşi Ali Özkul ise, “Birlikte aynı mutluluğu paylaşmak bizim için çok özel” diye ekledi.

Antalya'da böbrek hastası Dilber Özkul (solda), diyalize girerken tanışıp uzun yıllar sonra evlendiği eşi (sağda) Ali Özkul gibi, ikinci organ naklinin ardından hayata tutundu. Dilber Özkul'un durumuna ilişkin, Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezinden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu (ortada) açıklama yaptı.

Antalya'da böbrek hastası Dilber Özkul (solda), diyalize girerken tanışıp uzun yıllar sonra evlendiği eşi (sağda) Ali Özkul gibi, ikinci organ naklinin ardından hayata tutundu. Dilber Özkul'un durumuna ilişkin, Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezinden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu (ortada) açıklama yaptı.