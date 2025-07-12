DOLAR
40,15 0%
EURO
47,03 0%
ALTIN
4.336,36 0%
BITCOIN
4.717.367,68 -0,3%

Diyanet Başkanı Ali Erbaş, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Kavazoviç'i Ziyaret Etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Kavazoviç'i ziyaret ederek din hizmetlerinde işbirliğini artırmayı hedefledi.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 16:21
Diyanet Başkanı Ali Erbaş, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Kavazoviç'i Ziyaret Etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bosna Hersek'i Ziyaret Etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Hüseyin Efendi Kavazoviç ile bir araya geldi. Ziyaret, Kavazoviç'in Saraybosna'daki makamında gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Bosna Hersek'te bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederken, iki ülke arasındaki din hizmetlerinde işbirliğini artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Erbaş, "Bugün Bosna'da diyanet hizmetlerinin ne kadar iyi bir noktaya geldiğini sizden duymuş olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu gerçekten sizin ne kadar başarılı çalışmalar yaptığınızın en büyük ispatıdır." ifadelerini kullandı.

Kavazoviç'ten Teşekkür

Kavazoviç ise Erbaş'a bu anlamlı ziyareti için teşekkür etti.

Aliya İzetbegoviç'in Kabrine Ziyaret

Görüşmenin ardından Erbaş, Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret ederek Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti ve dua etti. Bu ziyaretlerde Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki ve Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç de yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Kovaçi Şehitliği'ni...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti. Erbaş, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret edip dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Kovaçi Şehitliği'ni...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti. Erbaş, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret edip dua etti.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Kredi Düzenlemesi ile Borçlar Affediliyor: 48 Ay Vade İmkanı

Bitcoin'de Tarihi Yükseliş: 118.450 Dolar İle Yeni Rekor!

Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

Gece Yarısı Çiftçilere Ödeme Müjdesi! Hayvancılığa Dev Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ebru Yaşar Van'da Unutulmaz Bir Konser Verdi
2
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un Cenaze Töreni İstanbul'da Gerçekleşti
3
TİKA, Bosna Hersek'in Kültürel Mirasını Koruyor
4
Şanlıurfa'da Sahipsiz Köpeklerden Kaçarken Hayatını Kaybeden Üniversite Öğrencisi
5
Yürekleri sızlatmıştı! Şehit babasından acı haber: Mehmet Kılıç hayatını kaybetti
6
Antalya'da Baba ve Oğulun Ölümüne Neden Olan Kazanın Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
7
Manisa'da İki Ayrı Yangın, 3 Tarım Makinesini Kullanılamaz Hale Getirdi

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!

Karabük Belediyesi'nden Emekliye Su Faturası Müjdesi!

Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

Yeni Kredi Düzenlemesi ile Borçlar Affediliyor: 48 Ay Vade İmkanı

Gece Yarısı Çiftçilere Ödeme Müjdesi! Hayvancılığa Dev Destek

Ankara'da Kartlar Yeniden Dağıtılıyor: Kamu Yönetiminde Önemli Atamalar

MTV Ödemeleri İçin Son Tarih 31 Temmuz! Gecikme Zamları Kapıda

Bitcoin'de Tarihi Yükseliş: 118.450 Dolar İle Yeni Rekor!

SGK'dan Çifte Maaş Devrimi: Milyonlarca Kadına Ek Gelir Fırsatı!

O İlde En Düşük İşçi Maaşı 75.000 TL'ye Yükseldi!

Devletten Çocuklu Hanelere Müjdeli Zam: SED Desteği 8.198 TL'ye Yükseldi!