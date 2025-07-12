Diyanet Başkanı Ali Erbaş, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Kavazoviç'i Ziyaret Etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bosna Hersek'i Ziyaret Etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Hüseyin Efendi Kavazoviç ile bir araya geldi. Ziyaret, Kavazoviç'in Saraybosna'daki makamında gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Bosna Hersek'te bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederken, iki ülke arasındaki din hizmetlerinde işbirliğini artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Erbaş, "Bugün Bosna'da diyanet hizmetlerinin ne kadar iyi bir noktaya geldiğini sizden duymuş olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu gerçekten sizin ne kadar başarılı çalışmalar yaptığınızın en büyük ispatıdır." ifadelerini kullandı.

Kavazoviç'ten Teşekkür

Kavazoviç ise Erbaş'a bu anlamlı ziyareti için teşekkür etti.

Aliya İzetbegoviç'in Kabrine Ziyaret

Görüşmenin ardından Erbaş, Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret ederek Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti ve dua etti. Bu ziyaretlerde Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki ve Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç de yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti. Erbaş, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret edip dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti. Erbaş, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret edip dua etti.