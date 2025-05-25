Diyanet Başkanı Ali Erbaş Suudi Arabistan'da Bakan Abdülaziz ile Görüştü

Diyanet Başkanı Ali Erbaş Suudi Arabistan'da!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan İslam İşleri, Davet ve İrşad Bakanı Abdüllatif bin Abdülaziz El Şeyh ile başkent Riyad’da bir araya geldi. Görüşmenin temel gündemi, iki ülke arasında dini hizmetler, din eğitimi, davet faaliyetleri, hac organizasyonu ve irşad hizmetleri gibi alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi oldu.

Ortak Değerlerle Güçlü İşbirliği

Erbaş, Türkiye ile Suudi Arabistan’ın sahip olduğu ortak değerler etrafında ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Hac ibadetine yönelik organizasyon ve koordinasyonun artırılması konusunda Bakan Abdülaziz ile fikir alışverişinde bulundu.

Diyanet’in Çalışmaları

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Türkiye’de yürüttüğü din hizmetlerinin kapsamına değinen Erbaş, “Türkiye'de 90 bin cami ve 30 bin Kur'an kursu mevcut. Bu camilerde ve Kur'an hizmetlerinde çalışan 150 bin hocamız var. Tüm hocalarımızı Kur'an ve sünnet doğrultusunda eğitiyoruz.” dedi.

Hac Hizmetlerinde Örnek Ülke

Bakan Abdülaziz ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hac hizmetlerinde diğer İslam ülkelerine örnek teşkil ettiğini belirtti ve ziyaretinden dolayı Erbaş’a teşekkür etti.

Katılımcılar

Görüşmeye, Türkiye’nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Murteza Bedir, Riyad Din Hizmetleri Müşaviri Ramazan Muslu ve Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Oğuz da katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan İslam İşleri, Davet ve İrşad Bakanı Abdüllatif bin Abdülaziz El Şeyh ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan İslam İşleri, Davet ve İrşad Bakanı Abdüllatif bin Abdülaziz El Şeyh ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.