DOLAR
38,77 0%
EURO
44,08 0%
ALTIN
4.201,78 0%
BITCOIN
4.173.816,65 1,1%

Diyanet Başkanı Ali Erbaş Suudi Arabistan'da Bakan Abdülaziz ile Görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan'da din hizmetleri ve hac organizasyonu konularında görüşmeler yaptı.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 22:10
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 22:10
Diyanet Başkanı Ali Erbaş Suudi Arabistan'da Bakan Abdülaziz ile Görüştü

Diyanet Başkanı Ali Erbaş Suudi Arabistan'da!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan İslam İşleri, Davet ve İrşad Bakanı Abdüllatif bin Abdülaziz El Şeyh ile başkent Riyad’da bir araya geldi. Görüşmenin temel gündemi, iki ülke arasında dini hizmetler, din eğitimi, davet faaliyetleri, hac organizasyonu ve irşad hizmetleri gibi alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi oldu.

Ortak Değerlerle Güçlü İşbirliği

Erbaş, Türkiye ile Suudi Arabistan’ın sahip olduğu ortak değerler etrafında ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Hac ibadetine yönelik organizasyon ve koordinasyonun artırılması konusunda Bakan Abdülaziz ile fikir alışverişinde bulundu.

Diyanet’in Çalışmaları

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Türkiye’de yürüttüğü din hizmetlerinin kapsamına değinen Erbaş, “Türkiye'de 90 bin cami ve 30 bin Kur'an kursu mevcut. Bu camilerde ve Kur'an hizmetlerinde çalışan 150 bin hocamız var. Tüm hocalarımızı Kur'an ve sünnet doğrultusunda eğitiyoruz.” dedi.

Hac Hizmetlerinde Örnek Ülke

Bakan Abdülaziz ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hac hizmetlerinde diğer İslam ülkelerine örnek teşkil ettiğini belirtti ve ziyaretinden dolayı Erbaş’a teşekkür etti.

Katılımcılar

Görüşmeye, Türkiye’nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Murteza Bedir, Riyad Din Hizmetleri Müşaviri Ramazan Muslu ve Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Oğuz da katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan İslam İşleri, Davet ve İrşad Bakanı Abdüllatif...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan İslam İşleri, Davet ve İrşad Bakanı Abdüllatif bin Abdülaziz El Şeyh ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan İslam İşleri, Davet ve İrşad Bakanı Abdüllatif...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan İslam İşleri, Davet ve İrşad Bakanı Abdüllatif bin Abdülaziz El Şeyh ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

Manisa'da Promosyon İhalesi: 65.500 TL Ödeme Müjdesi

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
7. Etnospor Kültür Festivali'nde Anadolu Ajansına Ödül
2
BBP Genel Başkanı Destici, Sakarya'da Terörle Mücadele Vurgusu Yaptı
3
Adana'da Estetik İşlemde Yanık Oluştu: Kadın Şikayetçi
4
ÇAKÜ Öğrencileri, Çankırı Müzesi'ndeki Eserleri Sanatla Yeniden Yorumladı
5
Diyanet Başkanı Ali Erbaş Suudi Arabistan'da Bakan Abdülaziz ile Görüştü
6
Saint-Louis Maarif Okulu'nda Mezuniyet Coşkusu
7
Erzincan'da Tarihi Taş Yolu'nda Tır Krizi: Ulaşım Durdu

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı

Manisa'da Promosyon İhalesi: 65.500 TL Ödeme Müjdesi

Samsun'da Tufan Kapıda: Meteoroloji Uyardı!

Ankara'da Taksi Fiyatlarına Büyük Zam: Cebinizi Yakacak Detaylar

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

İBB'de 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: Yeni Gözaltılar!