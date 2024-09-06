Diyanet Başkanı Ali Erbaş'tan Mutluluk Vurgusu

Diyanet Başkanı Erbaş: "Toplumumuzda Mutluluğa Ulaşabilmemiz Çok Önemli"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, toplumsal mutluluğun önemine dikkat çekerek, genç nesillerin eğitiminde ahiret bilincinin kazandırılması gerektiğini vurguladı.

Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu Açılışı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde düzenlenen Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu açılışında konuşan Erbaş, "Toplumumuzda mutluluğa ulaşabilmemiz çok önemli. Gençlerimizi, çocuklarımızı, neslimizi yetiştirirken, hem dünya için hem de ahiret için o bilinçle yetiştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Hayır Kurumlarının Önemi

Erbaş, eğitim kurumlarındaki faaliyetlerin önemine değinerek; "Okullarımız, Kur'an kurslarımız ve camilerimiz, milletimizin bilinçlenmesine katkı sağlıyor. Rabb'ini tanıyan, peygamberini bilen, kitabını bilen gençler yetiştirmeliyiz" dedi.

Ahiret Bilinci ve Gençler

Ahiret bilincinin gençlere aktarımı konusunda uyarılarda bulunan Diyanet Başkanı, "Her doğan fanidir. Biz, dünyada yaşarken ölüm sonrası hayatı göz önünde bulundurmalıyız. İşte o zaman huzura ve mutluluğa ulaşabileceğiz" şeklinde konuştu.

Açılış Töreni ve Katılımcılar

Vali Hülya Kaya, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk ve Çiftlikköy İlçe Müftüsü Yusuf Ulusoy’un katıldığı törende, açılış kurdelesi kesildi. Diyanet Başkanı ayrıca Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Aronya ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Festivali'nin açılışına da katıldı. Erbaş, burada dua ederken; Vali Kaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Selçuk Yaman ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar gibi isimler de hazır bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kız öğrencilere eğitim verilecek Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun açılışına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kız öğrencilere eğitim verilecek Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun açılışına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kız öğrencilere eğitim verilecek Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun açılışına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kız öğrencilere eğitim verilecek Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun açılışına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kız öğrencilere eğitim verilecek Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun açılışına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kız öğrencilere eğitim verilecek Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun açılışına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kız öğrencilere eğitim verilecek Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun açılışına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kız öğrencilere eğitim verilecek Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun açılışına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kız öğrencilere eğitim verilecek Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun açılışına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kız öğrencilere eğitim verilecek Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun açılışına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kız öğrencilere eğitim verilecek Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun açılışına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kız öğrencilere eğitim verilecek Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun açılışına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kız öğrencilere eğitim verilecek Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun açılışına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kız öğrencilere eğitim verilecek Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun açılışına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kız öğrencilere eğitim verilecek Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun açılışına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kız öğrencilere eğitim verilecek Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun açılışına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kız öğrencilere eğitim verilecek Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun açılışına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kız öğrencilere eğitim verilecek Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun açılışına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kız öğrencilere eğitim verilecek Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun açılışına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kız öğrencilere eğitim verilecek Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun açılışına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kız öğrencilere eğitim verilecek Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun açılışına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kız öğrencilere eğitim verilecek Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun açılışına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kız öğrencilere eğitim verilecek Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun açılışına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kız öğrencilere eğitim verilecek Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun açılışına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kız öğrencilere eğitim verilecek Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun açılışına katıldı.