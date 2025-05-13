Diyanet Başkanı Ali Erbaş: Türkiye'de Yarım Milyon Hafız Var

Diyanet Başkanı Ali Erbaş, Ordu'daki Hafızlık İcazet Töreninde Konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu'da gerçekleştirilen hafızlık icazet töreninde önemli bilgiler paylaştı. Türkiye'de icazet almış 255 bin hafız olduğunu vurgulayarak, "Bir o kadar da icazetnamesi bulunmayan hafızımız var. Nereden baksanız yarım milyon Kur'an hafızına sahip bir ülkeyiz," dedi.

Merasimin Önemi

Recep Kara Spor Salonu'nda, Ordu Müftülüğü tarafından 452 hafız için düzenlenen bu anlamlı organizasyonda Erbaş, "Peygamber Efendimiz, 'Sizin en hayırlınız Kur'an-ı öğrenenleriniz ve öğretenleriniz' buyuruyor. En hayırlı işin merasimi de en hayırlı merasimdir. Merasiminiz mübarek olsun, hayırlı uğurlu olsun," şeklinde konuştu.

Kur'an-ı Kerim'in Önemi

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Muhammed'e en büyük mucize olarak gönderildiğini vurguladı. "Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin en büyük mucizesi olmuştur; onun inişi, yazılışı, korunması ve ezberlenmesi mucizedir. Dünyada başka hiçbir kitaba başından sonuna dek bu şekilde ezberlenmek nasip olmamıştır," ifadelerine yer verdi.

Hafızların Gelecekteki Rollerine Dikkat Çekildi

Türkiye'deki hafızların sayısına dikkat çeken Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığında farklı unvanlarda görev yapan hocalarımızın 50 bine yakını hafız. İnşallah sizler de eğitimlerinizi tamamladıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığının mihraplarını ve minberlerini hafızlığınızla zenginleştireceksiniz," dedi.

Hafızların gelecekte öğretmenlik veya akademisyenlik yapacağına inandığını ifade eden Erbaş, "İstiyoruz ki hafızlığınızı ömrünüzün sonuna kadar milletimize doğru dini bilgiyi ulaştırmak için değerlendirin. İnsanları iyiliğe davet edeceksiniz," diye ekledi.

Törene Katılanlar

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından icazet belgesi alacak hafızlar çeşitli sureleri okudu. Hafızlara icazet belgesinin verildiği bu anlamlı törene; Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Ordu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Timur, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve hafızların aileleri katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Recep Kara Spor Salonu'nda Ordu Müftülüğünce 452 hafız için düzenlenen icazet törenine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Recep Kara Spor Salonu'nda Ordu Müftülüğünce 452 hafız için düzenlenen icazet törenine katıldı.