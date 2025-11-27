Diyanet Başkanı Arpaguş, Papa 14. Leo ile Ankara'da Görüştü

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Ankara'da Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u makamında ziyaret etti; görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Resmi ziyaret makamında ve basına kapalı gerçekleştirildi

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Ankara'da Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile bir araya geldi.

Papa 14. Leo, Safi Arpaguş'u makamında ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.

Görüşmeye, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, Dr. Hafiz Osman Şahin ve Dr. Hüseyin Hazırlar de katıldı.

