Diyanet Başkanı Erbaş Mekke'de Hac Hizmetlerini İnceledi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mekke'de Hac Hizmetlerini İnceledi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mekke'de Hac organizasyonları çerçevesinde sağlanan hizmetleri yerinde inceledi. Erbaş, 2025 yılı Hac Organizasyonu kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin önemli bilgiler edindi.

Hacılara Sağlıklı Yemek İkramı

Erbaş, Mekke Ayniyat ve İaşe Ekip Başkanı Murat Akdoğan ile Servis Ekip Başkanı Faruk Söyler'den yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında, çalışmalara katkı sağlayan servis ekiplerine telsizle seslenen Erbaş, çalışanlara başarılar diledi.

50 Bin Hacıya Sağlıklı Beslenme İmkanı

Erbaş, Mekke'de bulunan 50 bin hacıya sağlıklı yemek sunma hedefinin altını çizerek, “Biz istiyoruz ki hacılarımız sağlıklı beslensinler. Diyetisyenler eşliğinde yapılan yemekler, Türk aşçılarının önderliğinde hacılarımıza sunuluyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, çölyak hastaları için özel yemekler hazırlandığını ve bu yemeklerin otellere kadar götürüldüğünü belirtti.

Önemli İsimler Ziyarette Yer Aldı

Erbaş’a ziyareti sırasında, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Dr. Hasan Güçlü, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Riyad Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Ramazan Muslu ve Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz da eşlik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Başkanlığın 2025 Hac Organizasyonu kapsamında Mekke Ayniyat ve İaşe ile Servis başkanlıklarınca yürütülen hizmetleri yerinde inceledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Başkanlığın 2025 Hac Organizasyonu kapsamında Mekke Ayniyat ve İaşe ile Servis başkanlıklarınca yürütülen hizmetleri yerinde inceledi.