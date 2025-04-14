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Diyanet Başkanı Erbaş: Müslümanlar Öze Dönüş İçin Kur'an ve Sünnete Sarılmalı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, online eğitimde din görevlilerine, Kur'an ve sünnete dönüş çağrısında bulundu ve güçlü bir bilgilendirme önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 19:07
Diyanet Başkanı Erbaş: Müslümanlar Öze Dönüş İçin Kur'an ve Sünnete Sarılmalı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Aday Din Görevlileri Eğitimine Katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, aday din görevlilerine yönelik çevrim içi düzenlenen 3. Dönem Aday Din Görevlileri Mesleki Eğitimi Açılış Programına katıldı. Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Müslümanların Kur'an ve sünnete sarılarak bir öze dönüş yaşamaları gerektiğini vurguladı.

Din Hizmeti ve Toplumsal Sorumluluk

Erbaş, anayasanın Diyanet İşleri Başkanlığına yüklediği din hizmeti sunma görevine dikkat çekti. Tüm topluma herhangi bir mezhep ya da siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin hizmet verilmesi gerektiğini belirtti. Bu bağlamda, nitelikli din görevlileri yetiştirme amacıyla Diyanet Akademisini kurduklarını ifade etti.

Eğitimdeki Başarılar ve Gelecek Perspektifi

Eğitim programlarının birinci ve ikinci dönemlerinde toplamda 6,928 aday din görevlisinin mesleki eğitimlerini tamamladığını aktaran Erbaş, akademinin yalnızca diplomaya odaklanmadığını, topluma ve bireylere somut katkı sağlamak amacıyla hizmet verdiğini vurguladı.

Hizmette Doğru Bilgilendirme ve Örnek Olma

Erbaş sözlerine şöyle devam etti: "Sizler, milletin ve insanlığın umudu olan bir topluluksunuz. Hizmetlerimizde, çalışmalarımızda ve her sözünüzde Kur'an ve sünnet referans alınmalıdır. Doğru bilgi ile halkımızın manevi hayatına rehberlik edeceksiniz. İnsanlara seviyelerine uygun davranarak ve nezaket ile yaklaşmalısınız."

İnsani Değerler ve Huzur Vurgusu

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak huzur, adalet ve merhametin yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti. "Bu anlayışla hareket edildiğinde, hem çalışmalar hem de yaşamlar daha bereketli olacaktır." diye ekledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi tarafından düzenlenen 3. Dönem Aday Din...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi tarafından düzenlenen 3. Dönem Aday Din Görevlileri Mesleki Eğitimi Açılış Programına çevrim içi katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi tarafından düzenlenen 3. Dönem Aday Din...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi tarafından düzenlenen 3. Dönem Aday Din Görevlileri Mesleki Eğitimi Açılış Programına çevrim içi katıldı.

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