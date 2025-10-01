Diyanet Başkanı Safi Arpaguş: Camiler Barışta İhyâ, Zorda Direnişin Mevzileri

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası Açılış ve Tanıtım Programı"nda yaptığı konuşmada camilerin toplumsal ve manevi hayatın merkezi olduğunu vurguladı. Program Başkanlığın konferans salonunda gerçekleştirildi.

Programın teması: Peygamberimiz, Cami ve Namaz

Arpaguş, bu yılki temanın "Peygamberimiz, Cami ve Namaz" olarak belirlendiğini belirterek, "Hafta münasebetiyle söz konusu tema ekseninde gerçekleştireceğimiz programlarla, asrısaadetten bu yana camilerimizin bireysel ve toplumsal hayattaki yerini ve önemini yeniden tefekkür etme imkanı bulacağız. Peygamberimizin örnekliğinden hareketle camilerimizin temsil ettiği değerleri çağımızla buluşturmanın yollarını arayacağız." ifadelerini kullandı.

Peygamberin örnekliği ve Mescid-i Nebevi

Arpaguş, Hazreti Muhammed'in örnekliğinin mümince bilincin ve vakur duruşun sembolü olduğunu belirterek, Hazreti Peygamber'in Mescid-i Nebevi'nin inşasında bizzat çalışması, en şiddetli hastalığı esnasında bile cemaati terk etmemesi ve insanların bireysel ve toplumsal sorunlarını mescitte çözmeye çalışmasının önemine işaret etti.

Camilerin tarihsel rolü

Konuşmasında camilerin hem barış zamanlarında gönülleri ihya ettiğini hem de zor dönemlerde milletin direniş ve mücadele ruhunun en güçlü mevzileri olduğunu söyleyen Arpaguş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Barış zamanlarında gönüller ihya eden camiler, zor zamanlarımızda da direniş ve mücadele ruhunun en güçlü mevzileri olmuştur. Nitekim Kafkas Cephesi'nden Çanakkale'ye, Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a şanlı tarihimiz, camilerimizin milletimize kazandırdığı azim, kararlılık ve direniş ruhunun benzersiz örnekleriyle doludur."

Arpaguş, peygamber, cami ve namaz üçlüsünün doğru anlaşılmasının, manevi uyanışla insanın kendisi, çevresi ve Cenabıhak ile ilişkisini yeniden tesis etmesi açısından hayati önem taşıdığını belirtti.

Din görevlilerine teşekkür

Arpaguş konuşmasını, Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında görev yapan din görevlilerine teşekkür ederek tamamladı.

