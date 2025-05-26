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Diyanet, Hacılara Kargo Hizmetini Devam Ettiriyor

Diyanet İşleri, hacıların hediyelik eşyalarını güvenli bir şekilde evlerine ulaştırmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 16:54
Diyanet, Hacılara Kargo Hizmetini Devam Ettiriyor

Diyanet, Hacılara Kargo Hizmetini Devam Ettiriyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, hacıların kutsal topraklardan dönerken aldıkları hurma ve diğer hediyelik eşyaları güvenle evlerine göndermeye devam ediyor.

Kargo Hizmeti ve Protokol

Diyanet İşleri Başkanlığı Kargo Ekip Başkanı Hakkı Gür, hacıların yurda dönerken tercih ettikleri ürünlerin gönderiminde kargo hizmetinin sürdüğünü ifade etti. Gür, “Ticaret Bakanlığı ve PTT işbirliğiyle 2008 yılından bu yana sunulan bu hizmet, hac ibadetini yerine getiren vatandaşların aldıkları eşyaların Türkiye’ye güvenli bir şekilde iletilmesini sağlamaktadır.” dedi.

Uzman Ekip ile Güvenli Taşıma

Gür, 25 kişilik uzman ekiple yürütülen kargolama hizmetinin, hac ve umre ibadetini gerçekleştirenlerin yük taşıma zorluğundan kurtulduğunu, böylece daha huzurlu bir ibadet deneyimi yaşamalarını sağladığını belirtti.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Suudi Arabistan’da Diyanet-PTT Kargo dışında başka bir Türk kargo firması bulunmadığını vurgulayan Gür, “Daha ucuz hizmet sunduğunu iddia eden bazı firmalar, vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açabiliyor. Bu nedenle hacıların dikkatli olmaları önemlidir.” ifadelerini kullandı.

Kargo Teslim Alım Noktaları

Kargo hizmetinin sadece Medine’de verildiğini belirten Gür, teslim alım noktalarını şöyle sıraladı: Uhud Dağı Hasan Moll Extra Mağazası arkasındaki kargo merkezi, Finda Oteli (Alışveriş Merkezi) B1 Katı 21 No'lu Dükkan, ve Mihrab Tayba Oteli (Eski Hurma Pazarı Yanı) ile hurma bahçeleri.

Diyanet İşleri Başkanlığı, hacıların kutsal topraklarda aldığı hurma ve diğer hediyelik eşyaları...

Diyanet İşleri Başkanlığı, hacıların kutsal topraklarda aldığı hurma ve diğer hediyelik eşyaları kargoyla evlerine ulaştırıyor. Hacıların mübarek topraklardaki alışveriş tercihlerinin başında yer alan hurma kargoları teslim alınmaya başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, hacıların kutsal topraklarda aldığı hurma ve diğer hediyelik eşyaları...

Diyanet İşleri Başkanlığı, hacıların kutsal topraklarda aldığı hurma ve diğer hediyelik eşyaları kargoyla evlerine ulaştırıyor. Hacıların mübarek topraklardaki alışveriş tercihlerinin başında yer alan hurma kargoları teslim alınmaya başladı.

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