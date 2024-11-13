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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Aileyi Tehdit Eden Düşüncelere Dikkat Çekti

Ali Erbaş, aile kurumunun korunması için toplumsal duyarlılığı artırmanın önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 12:10
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Aileyi Tehdit Eden Düşüncelere Dikkat Çekti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Aileyi Koruma Çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısı'nda aileyi tehdit eden akımlara karşı net duruş sergilemenin önemine değindi. Erbaş, "Aileyi tehdit eden her türlü düşünce, akım ve uygulamalara karşı sağlam bir duruş sergilemek, toplumsal bir duyarlılık geliştirmek ve kapsamlı tedbirler almak inancımızın bizlere yüklediği bir sorumluluktur" ifadelerini kullandı.

Aile, İnsan Fıtratının Temelidir

Toplantıda konuşan Erbaş, aile müessesesinin insanın dünya serüveninin başlangıcı olduğunu vurguladı. Ailenin, insan fıtratı ve onurunun korunmasında yeri doldurulamaz bir sosyal kurum olduğunu belirten Erbaş, İslam'ın bu konudaki önemine dikkat çekti. "Kur'an ve sünnette, ailenin mukaddes bir akitle kurulmasına büyük bir önem verilmiştir" dedi.

Küresel Kültürel Tehditler

Erbaş, ailenin tarihi süreçte birçok sapkın anlayış ve ideolojinin tehdidiyle karşılaştığını ifade ederek, "Bugün aile kurumu, küresel boyutta tam bir kuşatma altındadır. Boşanmaların artışı ve nikahsız birlikteliklere meşruiyet kazandırma çabaları, bu kuşatmanın trajik yansımalarıdır" şeklinde konuştu. Bu durumun aileyi koruma noktasında daha büyük bir hassasiyet gerektirdiğini belirtti.

Aileye Yönelik Çalışmalar Genişliyor

Küresel ifsat hareketlerine karşı kararlılıkla aileyi koruma çalışmalarına devam ettiklerini belirten Erbaş, Türkiye genelinde 493 aile ve dini rehberlik merkezi bulunduğunu açıkladı. Toplamda 5 bine yakın din görevlisinin bu merkezlerde hizmet verdiğini ifade etti.

8 Milyon Vatandaşa Ulaşıldı

Erbaş, son 3 yılda çevrim içi aile sohbetleri, eğitim programları ve çeşitli seminerlerle 8 milyon 179 binden fazla vatandaşla buluştuklarını kaydetti. Aileye yönelik etkinliklerde 75 bin 378 bireye dini rehberlik hizmeti verdiklerini de sözlerine ekledi.

Bir Yılda 1 Milyon 230 Bine Ulaşıldı

Aile Haftası, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü gibi etkinliklerle son bir yılda 1 milyon 230 binden fazla vatandaşa ulaştıklarını vurgulayan Erbaş, çocuk evleri ve huzur evlerinde manevi destek hizmetleri sunduklarını dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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