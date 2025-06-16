Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bayramda Personeliyle Buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kurban Bayramı'nın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında görev yapan personeliyle bayramlaştı. Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, bayramlaşma programı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Başarıyla Tamamlanan Hac Organizasyonu

Erbaş, konuşmasında bu yılki hac organizasyonunun büyük bir başarıyla tamamlandığını belirtti. Hac organizasyonunda görev alan personelin özverili çalışmalarına dikkat çeken Erbaş, Mekke'de düzenlenen "Lebbeytüm Ödül Töreni"nde, Diyanet'in "En Başarılı Hac Organizasyonu" kategorisinde "elmas" seviyesinde birincilik ödülü kazandığını hatırlattı.

Erbaş, "Mavi yelekliler artık çok meşhur oldu. Hacılarımız, yaşamış olduğu en küçük problemi bile, o an baktığında bir mavi yelekli hocasını görerek rahatlıyor. Memnuniyet oranı çok yüksek." ifadelerini kullandı.

TDV'nin Rolü ve İyilik Haftası

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV)'nin 50 yıllık birikimiyle önemli bir misyon üstlendiğini kaydeden Erbaş, "TDV, sadece Diyanet İşleri Başkanlığının faaliyetlerine değil, bütün İslam aleminin faaliyetlerine destek olan bir vakıf haline geldi." dedi.

Erbaş, ayrıca bu yıl ilki kutlanan İyilik Haftası'nın önemine de vurgu yaptı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla mart ayında ülke genelinde gerçekleştirilen etkinliklerden bahseden Erbaş, "Öğrencilerimiz iyilik hikayeleri ve şiirleri yazsın. Peygamber Efendimizin iyilik konusundaki örneklerini anlatsın." şeklinde konuştu.

Bayramın Önemi ve İyilik Faaliyetleri

Bayramların, kırgınlıkların son bulduğu, paylaşma ve affetmenin öne çıktığı dönemler olduğunu ifade eden Erbaş, "Bayram, Müslümanlık bilincimizin ve kardeşliğimizin daha da güçlenmesine vesile olur." dedi. Ayrıca, yapılan hizmetlerin milletin kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirterek, "İyilik ehli mazlum coğrafyalara umut oluyor." ifadelerini kullandı.

Programda merkez teşkilatındaki tüm birim yöneticileri ve personeli hazır bulundu ve Erbaş, personelle bayramlaşarak iyi dileklerini iletti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kurban Bayramı'nın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında görev yapan personelle bayramlaştı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kurban Bayramı'nın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında görev yapan personelle bayramlaştı.