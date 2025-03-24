Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'da Teravih Namazı Kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanlığı, dün Beykoz'daki Ortaçeşme Merkez Camisi'nde teravih namazı kıldıran Ali Erbaş, cemaate hitap etti.

Namaz sonrası yaptığı konuşmada, Erbaş, Allah'ın mağfiretinin, rahmetinin ve merhametinin çok geniş olduğunu belirtti. Ramazan ayının önemini vurgulayarak, bu ayın Kur'an, bereket, hayır ve hasenat, zekat, fitre, fidye ve oruç ayı olduğunu ifade etti.

Erbaş, "Oruçlarımızla Cenabıhak'tan bizleri her türlü kötülüklerden, şerlerden korumasını istedik. Onun için oruç tuttuk." diyerek, Ramazan'ın ruhunu ve manasını katılımcılara aktardı.

Oruç ibadetinin hikmetini de paylaşan Erbaş, Allah'ın, "Ey iman edenler, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı. Umulur ki korunursunuz." ayetiyle bu ibadeti emrettiğini dile getirdi. Oruçla mükellef kılınmanın, insanların korunmasına katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Beykoz'daki Ortaçeşme Merkez Camisi'nde teravih namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Beykoz'daki Ortaçeşme Merkez Camisi'nde teravih namazı kıldırdı.