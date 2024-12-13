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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Kırıkkale'de Öğrencilere Konferans Verdi

Ali Erbaş, Kırıkkale'deki konferansta mazlumların yanında olmanın önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 18:41
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 18:41
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Kırıkkale'de Öğrencilere Konferans Verdi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Kırıkkale'de Öğrencilere Konferans Verdi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kırıkkale Üniversitesi Mavi Salon'da düzenlenen "İslam'ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince" konulu konferansta, ilim, bilgi ve ahlak medeniyetinin önemini vurguladı. Erbaş, "Bu millet, mazlumun dini ve ırkı ne olursa olsun, zalimin dini ve ırkı ne olursa olsun her zaman zalimin karşısında, mazlumun yanında olur." ifadelerini kullandı.

Konferansında Müslümanların tarih boyunca ilim ve hikmet alanlarında öncülük ettiğine dikkat çeken Erbaş, "İslam ilim tasnifinde dini ve din dışı ilimler şeklinde bir ayrım yoktur. Tüm ilimler, dini ilimdir." şeklinde konuştu.

Erbaş, Türk milletinin büyük bir medeniyetin temsilcisi olduğunu belirterek, "Yüzyıllarca dünyaya hükmetmiş, adalet dağıtmış bir milletin evlatlarısınız. Bu haslet, her dönemde ecdadımızda olmuş, bizde de vardır. Mazlumların yanında olmak, zalimlere karşı durmak büyük bir özelliktir." diye ekledi.

Gençlere yönelik mesajlar veren Erbaş, ilim, adalet ve hikmet ile daha iyi bir dünya inşa edileceğine inandığını dile getirerek, "Yeter ki bu kavramlardan uzak durmayalım. İslam'ın şefkat ve merhamet ilkelerini özümsemeliyiz." şeklinde konuştu.

Konferans sonunda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yılmaz tarafından Erbaş'a bir tablo takdim edildi.

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