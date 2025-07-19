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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Adıyaman'da Toplu Nikah Töreninde Önemli Mesajlar Verdi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Adıyaman'da toplu nikah töreninde ailelerin önemine dikkat çekti ve her ilden bir çiftle Külliye'de düğün yapılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 22:31
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Adıyaman'da Toplu Nikah Töreninde Önemli Mesajlar Verdi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Adıyaman'da

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Adıyaman'da düzenlenen toplu nikah töreninde yaptığı konuşmada, "Aile toplumun bel kemiğidir, her ilimizden bir çiftle Külliye'de düğün yapacağız." dedi.

Toplu Nikah Programı Detayları

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Mehir Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen "Adıyaman'a Umut Ol" projesi çerçevesinde Adıyaman Valiliği himayesinde düzenlenen toplu nikah programına katıldı. Kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, toplam 100 çiftin nikahı kıyıldı. Erbaş, iki çiftin nikahına şahidlik etti.

Yeni Ailelerin Kurulması ve Aile Kavramı

Evlilik cüzdanlarını bizzat teslim eden Erbaş, genç çiftler için dua etti ve aile olmanın önemini vurguladı. Erbaş, “Aile, toplumun temel direğidir. Bugün burada 100 yeni ailenin kurulmasına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Ne mutlu Adıyamanlı kardeşlerimize, ne mutlu bu hayra vesile olanlara.” şeklinde konuştu.

Gençlerin Evliliği ve Ailenin Önemi

Bekarların evlendirilmesinin emredildiği ayeti hatırlatan Erbaş, "Bir cami yaptırmaktan daha faziletli bir hayır varsa, o da bir gencin yuva kurmasına katkıda bulunmaktır. Rabbimiz bizlere bu konuda görev veriyor. Gençlerin evlenmesini kolaylaştırmak, millet olarak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı. Evlilikte sadakat, sevgi ve sabrın temel değerler olduğuna değinen Erbaş, ailelere seslenerek, "Gençlerimizin evlenmelerine engel olmayalım, önlerini açalım. Zamanında kurulan yuvalar, sağlam temeller üzerine oturur. Aile huzuru, toplumun huzurudur." dedi.

Toplu Düğün Programı Külliye’de

Erbaş ayrıca, bu yıl Türkiye genelinde düzenlenecek toplu düğün programlarının finalinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacağını belirtti. "Her ilimizden bir çifti Ankara'ya davet edeceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Mehir Vakfı ile birlikte Külliye'de özel bir düğün programı gerçekleştireceğiz." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Mehir Vakfı arasında imzalanan...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Mehir Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında Adıyaman Valiliği himayesinde hayata geçirilen "Adıyaman'a Umut Ol" projesi çerçevesinde düzenlenen toplu nikah programına katıldı. Kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda, 100 çiftin nikahı kıyıldı, Erbaş da iki çiftin nikah şahidi oldu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Mehir Vakfı arasında imzalanan...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Mehir Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında Adıyaman Valiliği himayesinde hayata geçirilen "Adıyaman'a Umut Ol" projesi çerçevesinde düzenlenen toplu nikah programına katıldı. Kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda, 100 çiftin nikahı kıyıldı, Erbaş da iki çiftin nikah şahidi oldu.

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