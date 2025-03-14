Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Basın Temsilcileriyle İftarda Buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, basın temsilcileriyle iftarda bir araya geldi ve İyilik Haftası'nı duyurdu.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 21:51
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 21:51
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Basın Temsilcileriyle İftarda Buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İyilik Haftası Duyurusu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, basın kuruluşlarının temsilcileri ile düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Program, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda gerçekleştirildi.

İyilik Haftası Her Yıl Kutlanacak

İftar sonrasında konuşma yapan Erbaş, her yıl 13-20 Mart tarihleri arasının İyilik Haftası olarak kutlanacağını duyurdu. Türkiye Diyanet Vakfı’nın 50. kuruluş yılını geride bıraktığını hatırlatan Erbaş, vakfın ülke genelinde 1003 şubesi ile İyilik kültürünü yaydığını ifade etti.

Uluslararası Eğitim Desteği

Erbaş, vakfın 114 ülkeden 3 bin 500'e yakın öğrenciye eğitim desteği verdiğini ve bugüne kadar 11 bine yakın öğrenciyi mezun ettiğini belirtti. Yurt dışında 2 bin 500'e yakın din görevlisi ile sahih dini bilgiyi yayma çabalarını sürdüklerini vurgulayan Erbaş, Türkiye'de ise 150 bin din görevlisi ile 90 bin cami ve 30 bine yakın Kur'an kursunda hizmet verdiklerini açıkladı.

İyilik Vurgusu ve Aile Yılı

Erbaş, iyiliğin herkes için önemine dikkat çekerek, "Ülkemizdeki bütün kurumlar bir hafta boyunca bir yıla yayılacak iyiliklerle ilgili farkındalık oluşturursa, basınımızın katkısıyla bunun faydalı olacağını düşünüyorum" dedi. Ayrıca, bu yılın Aile Yılı olarak ilan edildiğini hatırlatan Erbaş, 502 aile ve dini rehberlik merkezi ile hizmet verdiklerini sözlerine ekledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da basın kuruluşlarının temsilcileriyle iftarda bir araya...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da basın kuruluşlarının temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. Erbaş programda konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da basın kuruluşlarının temsilcileriyle iftarda bir araya...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da basın kuruluşlarının temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. Erbaş programda konuşma yaptı.

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