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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Dünya Müslüman Alimler Birliği Heyetini Ağırladı

Diyanet Başkanı Ali Erbaş, Dünya Müslüman Alimler Birliği heyetini kabul ederek Filistin ve Gazze konusundaki sorunları ele aldı.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 15:31
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Dünya Müslüman Alimler Birliği Heyetini Ağırladı

Diyanet Başkanı Erbaş, Dünya Müslüman Alimler Birliği Heyetini Kabul Etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkan Yardımcısı İsam El-Beşir ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Ziyaretin ardından yapılan açıklamada, Erbaş, El-Beşir ile Gazze konusunda birçok kez bir araya geldiklerini belirtti.

Erbaş, El-Beşir'in Gazze'ye yönelik yaptığı dikkate değer paylaşımları da vurgulayarak, "Filistin ve Gazze gibi bölgelerde veya başka ülkelerdeki Müslümanların karşılaştığı sorunlarla ilgili olarak, Sudan'dan Libya'ya, Yemen'den Irak'a ve Suriye'ye kadar birçok sorunu yakından takip etmesi ve bu meselelerin çözümü için çaba göstermesi gerçekten çok değerli. Kendisine bu gayretleri için teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.

İsam El-Beşir ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yürütmekte olduğu hizmetleri takdir ederek, bu çalışmaların İslam ümmeti açısından büyük bir öneme sahip olduğunu ve sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi. Kabul sırasında Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan da yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkan Yardımcısı İsam El-Beşir...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkan Yardımcısı İsam El-Beşir ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan da yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkan Yardımcısı İsam El-Beşir...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkan Yardımcısı İsam El-Beşir ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan da yer aldı.

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