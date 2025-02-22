Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Eğitim Görevlileri Semineri'nde Mesaj Verdi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15. Eğitim Görevlileri Semineri'nde din hizmetlerinin önemine ve eğitimdeki sorumluluklara vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 15:54
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Eğitim Görevlileri Semineri'nde Mesaj Verdi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 15. Eğitim Görevlileri Semineri'nde Konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, basılı ve görsel yayınlar yoluyla milletin her bireyine ve ülkenin her hanesine İslam dininin evrensel mesajını ulaştırma çabasında olduklarını ifade etti. Erbaş, Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 15. Eğitim Görevlileri Semineri'ne katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

İslam Medeniyetinin Temelleri Eğitimle Atılmalı

Bu seminerde konuşan Erbaş, İslam medeniyetinin oluşumunda en önemli etkenin ilmi faaliyetler olduğunu belirtti. Din görevlilerinin vazife şuuru ve aidiyet bilincine önem vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Hizmetlerimizin kalitesi ve niteliği her geçen gün artarken, hizmet alanımız da genişlemeye devam ediyor." dedi.

Diyanet Akademisi ve Eğitim Sorumlulukları

Erbaş, Diyanet Akademisi'nin kurulmasından bu yana ilk mezunların 2024 yılında verileceğini hatırlatarak, "Siz değerli eğitim görevlilerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Eğitim merkezlerimizde dini kaynaklara doğrudan başvurabilen hocalar yetiştirilecektir." şeklinde konuştu.

Eğitimde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Erbaş, eğitimin yalnızca bilgi aktarımından ibaret olmadığını, bilgiden ve eğitimden amacın insana bir duruş ve istikamet kazandırmak olduğunu söyledi. "Hayata, ahlaka, insanlık için faydaya dönüşmeyen bilgi, sahibinin omuzlarında anlamsız bir yükten başka bir şey değildir. Sizlerin sorumluluğu daha da ağırdır, çünkü muhatabınız toplumun manevi hayatına rehberlik edecek kimselerdir." dedi.

Programda, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan da yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda dini ihtisas...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda dini ihtisas merkezi yöneticileri ve eğitim görevlileri için düzenlenen 15. Eğitim Görevlileri Semineri'ne katılarak konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda dini ihtisas...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda dini ihtisas merkezi yöneticileri ve eğitim görevlileri için düzenlenen 15. Eğitim Görevlileri Semineri'ne katılarak konuştu.

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