Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, En Yaşlı ve Genç Hacı Adaylarıyla Bir Araya Geldi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Anlamlı Buluşma

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac ibadetini yerine getirmek amacıyla kutsal topraklarda bulunan Türk hacı adaylarıyla bir araya geldi. Bu buluşmada, 98 yaşındaki Cennet Köse ile Ömer-Füsun Ödemiş çiftinin 12 yaşındaki ikizleri Ahmet Furkan ve Mehmet Fatih de yer aldı.

Tecrübeler ve Temenniler

2025 yılının en küçük ve en büyük hacı adaylarıyla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, her hac döneminde benzer etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Erbaş, Cennet Köse'nin hacılığının kabul edilmesini dilerken, çocukların da bu kutsal deneyimi yaşamalarını temenni etti.

Önemli Mesajlar

Ödemiş kardeşlerin hacı olmasının büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Erbaş, "12 yaşında hacı olacaksınız inşallah. Döndükten sonra burada hac dönemi içinde haccın, tavafın hikmetlerini öğrenip anlatacaksınız," dedi. Ayrıca, Arafat'ta mahşer provasını yaşayacaklarını ve ömür boyu bu deneyimin etkilerinin devam edeceğini ifade etti.

Eğitim ve Kültürel Faydalar

Erbaş, çocukların kutsal beldelerde edindikleri deneyimlerin eğitim hayatlarında önemli bir yer tutacağını belirtti. Kur'an-ı Kerim'in indiği yerlerde bulunmanın, Arafat'a çıkmanın ve Peygamber Efendimizin veda hutbesinin okunduğu yerlerde var olmanın önemine dikkat çekti.

Yaş Sınırı ve Sağlık Temennisi

Suudi Arabistan'ın bu yıl 12 yaşı hac için sınır olarak kabul ettiğini hatırlatan Erbaş, aynı zamanda bu yaşın altında kuraya katılan çocukların bulunduğunu ancak yaş sınırına takıldıklarını sözlerine ekledi. Cennet Köse'nin bu yaşında sağlıkla hac görevini yerine getirdiğini dile getiren Erbaş, sağlıklı bir şekilde ülkesine dönmesini de rabbinden diledi.

Hediye ve Anı

Bu anlamlı ziyaretin anısına, Erbaş, Köse ve Ödemiş ailesine seccade hediye etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağ 3), hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan en yaşlı ve en genç Türk hacı adaylarıyla bir araya geldi. Erbaş, Mekke Din Hizmetleri Ataşeliği'nde, 98 yaşındaki Cennet Köse (sol 3) ile Ömer-Füsun Ödemiş çiftinin 12 yaşındaki ikizleri Ahmet Furkan (sağ 2) ve Mehmet Fatih (sağda) ile buluştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağ 3), hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan en yaşlı ve en genç Türk hacı adaylarıyla bir araya geldi. Erbaş, Mekke Din Hizmetleri Ataşeliği'nde, 98 yaşındaki Cennet Köse (sol 3) ile Ömer-Füsun Ödemiş çiftinin 12 yaşındaki ikizleri Ahmet Furkan (sağ 2) ve Mehmet Fatih (sağda) ile buluştu.