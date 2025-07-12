Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, EUFOR Türk Temsil Heyeti'ni Ziyaret Etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bosna-Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) Türk Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti. Erbaş, Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan EUFOR Türk Temsil Heyeti'ni ziyaret etmek üzere Saraybosna'ya geldi.

Bu ziyareti sırasında, Srebrenitsa soykırımını anmak ve resmi temaslarda bulunmak amacı güden Erbaş, Butmir Kışlası'nda EUFOR Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Mahmut Sert tarafından karşılandı. Tören mangasını selamladıktan sonra, Albay Sert'ten yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ali Erbaş'a bu önemli ziyareti sırasında, Türkiye'nin Bosna-Hersek Büyükelçisi Emin Akseki ve Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç eşlik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Bosna-Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) Türk Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti. Erbaş, Srebrenitsa soykırımını anmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Saraybosna'da, Butmir Kışlası'nda EUFOR Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Mahmut Sert (sağ 5) tarafından karşılandı. Erbaş'a ziyaretinde, Türkiye'nin Bosna-Hersek Büyükelçisi Emin Akseki (sol 5) ve Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç eşlik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Bosna-Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) Türk Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti. Erbaş, Srebrenitsa soykırımını anmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Saraybosna'da, Butmir Kışlası'nda EUFOR Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Mahmut Sert (sağ 5) tarafından karşılandı. Erbaş'a ziyaretinde, Türkiye'nin Bosna-Hersek Büyükelçisi Emin Akseki (sol 5) ve Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç eşlik etti.