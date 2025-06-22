Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Fransa’da Ayasofya Camii’nin Açılışına Katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camii’nin Açılışında Konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa'nın Carrieres-sous-Poissy kentinde düzenlenen Ayasofya Camii açılışına katıldı. Törende yapılan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Erbaş, camilerin medeniyetin en önemli merkezleri olduğunu vurguladı.

Medeniyetin Temeli: Camiler

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, "Sizlere Beytullah'tan selam getirdim, bugün burada Beytullah'ın bir şubesi açılıyor." diyerek İslam topraklarındaki camilerin önemine dikkat çekti. Hz. Muhammed'in Mescid-i Nebevi'yi inşa etmesinin ardından medeniyetin doğuşuna yol açtığını hatırlattı.

"İslam, o camiler, o mescitler etrafında yayılmış, genişlemiştir" diyen Erbaş, aynı zamanda İslam'ın temel amacının insanları huzur içinde yaşatmak olduğunu belirtti. Camilerin, kişi ve topluluklara barış ve birlik sunma görevini üstlendiğini ifade etti.

Açılışa Katılan Önemli İsimler

Törende, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, DİTİB Fransa Başkanı Bayram Demirtaş, ve Carrieres-sous-Poissy Derneği Başkanı Mustafa Öztürk gibi birçok resmi yetkili yer aldı. Yılmaz, Ayasofya Camii’nin barış ve hoşgörü için önemli bir mekan olacağını belirtti.

Medine Sözleşmesi ve Birlikte Yaşama Kültürü

Erbaş, Medine Sözleşmesi’ni hatırlatarak, farklı inanç ve kökenlere sahip insanların barış içinde birlikte yaşaması gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda Carrieres-sous-Poissy’deki Müslüman ve gayrimüslim topluluklarının birlikte yaşamalarının önemine dikkat çekti.

Şehir Yöneticilerinin Açıklamaları

Carrieres-sous-Poissy Belediye Başkanı Eddie Ait, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ı ağırlamanın onur verici olduğunu söyleyerek, şehrin kültürel zenginliğine katkı sağlayacak Ayasofya Camii’nin inşasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Paris Din Hizmetleri Müşaviri Demirtaş da Lyon'dan sonra burada açtıkları caminin, dostluk ve iş birliği ile mümkün olduğunu vurguladı.

Fransız Milletvekili Karl Olive, bu etkinliğin dostluk ve diyalogun bir göstergesi olduğunu kaydetti. Ayrıca, Yvelines Müslümanları İslami Konseyi Başkanı Mohamed Ould Kherroubi ise Ayasofya isminin "ilahi hikmet" anlamına geldiğini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa'nın Carrieres-sous-Poissy kentinde Ayasofya Camii'nin açılışına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa'nın Carrieres-sous-Poissy kentinde Ayasofya Camii'nin açılışına katıldı.