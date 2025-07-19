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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gazze'deki Soykırımla İlgili Önemli Açıklamalarda Bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Adıyaman'da cami açılışında Gazze’deki durumu eleştirerek Müslümanları birlik olmaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 14:19
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gazze'deki Soykırımla İlgili Önemli Açıklamalarda Bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Önemli Açıklamalar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Adıyaman'da gerçekleştirdiği cami açılışı ve temel atma töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gazze'de Yaşanan Vahşet

Erbaş, "Avrupa'nın ortasında, Srebrenitsa'da 1995 yılında 8 binden fazla kardeşimiz soykırıma uğradı. Aynı vahşet, bugün Gazze’de yaşanıyor. Vicdansız, ahlaksız, siyonist işgalciler, orada da katliam yapıyor; fakat biz Müslümanlar, birlik olursak bu karanlıkları aşarız." şeklinde konuştu.

Yeni Camilerin Açılışı ve Temel Atma Töreni

Erbaş, Varlık Mahallesi'ndeki Varlık Camisi'nin temel atma törenine katılmasının ardından, Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki Sıdıka Bilen Camisi'nin açılışına iştirak etti. Açılışta, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Camilerin Rolü ve Eğitim Fonksiyonu

Camilerin, Müslümanlar için sadece bir ibadet yeri olmadığını aynı zamanda birer eğitim ve toplumsal dayanışma merkezi olduğunu vurgulayan Erbaş, "Camilerimizi cemaatsiz bırakmayacağız inşallah. Çocuklarımızla, gençlerimizle birlikte ibadet edeceğiz, dinimizi öğreneceğiz." dedi. Ayrıca, insanların vefat ettiğinde amel defterlerinin kapandığını ancak sadaka-i cariye kapsamında yapılan cami ve eğitim kurumlarının bu durumu değiştirdiğini belirtti.

Yaz Kur'an Kurslarının Önemi

Erbaş, yaz Kur'an kurslarının önemine de değinerek, "3 milyona yakın çocuğumuz yaz boyunca camilerimizde eğitim alıyor." ifadesini kullandı. Camilerin, ibadet alanı olmanın yanı sıra birer okul olduklarını ve bu bakımdan çok değerli olduğunu ifade etti.

Törende Yer Alan İsimler

Törene Vali Osman Varol, İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, hayırseverler ve din görevlileri katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, temaslarda bulunmak üzere geldiği Adıyaman'da, Varlık...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, temaslarda bulunmak üzere geldiği Adıyaman'da, Varlık Mahallesi'ndeki Varlık Camisi'nin temel atma törenine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, temaslarda bulunmak üzere geldiği Adıyaman'da, Varlık...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, temaslarda bulunmak üzere geldiği Adıyaman'da, Varlık Mahallesi'ndeki Varlık Camisi'nin temel atma törenine katıldı.

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